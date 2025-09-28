Росіяни розбомбили цілу вулицю під Києвом: ексклюзивні кадри та подробиці

Кадри руйнувань із Борщагівки зараз облітають мережу та вражають своїми масштабами

Росіяни під час масованої атаки в ніч проти 28 вересня розбомбили цілу вулицю під Києвом. Будинки мирних жителів опинилися у руїнах.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". За його даними, удар припав по Петропавлівській Борщагівці — село під Києвом, яке входить до Бучанського району.

Наш кореспондент особисто побував на місці події та зафільмував наслідки. Як видно з кадрів, масштаби руйнувань є просто жахливими. Варто зазначити, що за даними влади у Бучанському районі вже відомо про 17 постраждалих. Однак при цьому, за інформацією співрозмовника, саме в цьому місці (біля ЖК Львівський) обійшлося без жертв і постраждалих.

"Нежитловий таунхаус. У сусідньому були люди, але вийшли, попередньо вчасно або в укриття", — розповідає кореспондент з місця.

Варто зазначити, що різні кадри руйнувань із Борщагівки зараз облітають мережу та вражають своїми масштабами.

