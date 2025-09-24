У Дніпрі прогриміли вибухи: була загроза балістики (оновлено)

Перед вибухами повідомлялося про наявність розвіддрона

Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 24 вересня. За кілька хвилин до цього в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння із району російського Таганрогу.

"Телеграф" повідомляє деталі чергової атаки окупантів по місту. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Монітори після цього заявили про балістичні виходи в напрямку Дніпра. Згодом пролунав вибух.

Існує загроза повторних виходів. Мешканців закликають не залишати укриття до завершення тривоги та дотримуватися всіх правил безпеки.

Чому в Україні оголошують повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

Коли лунають сирени повітряної тривоги з попередженням про загрозу застосування балістичних ракет, українці знають – часу на реакцію залишається критично мало. На відміну від крилатих ракет чи дронів, балістичні ракети становлять особливу небезпеку через свої технічні характеристики.

До прикладу, балістична ракета "Іскандер-М" може долетіти до цілі в тому чи іншому куточку України. Якщо взяти за середню швидкість такої ракети приблизно 2 км/с, приплюсувати до хвилини часу на старт та наведення і врахувати відстань до того чи іншого українського міста можна отримати уявлення про орієнтовний час підльоту "Іскандера-М" до обраного ворогом населеного пункту.

Так, до Харкова, що розташований приблизно за 100 км від кордону, така ракета летітиме 1-2 хвилини.

До Сум та Чернігова (близько 200 км від кордону) – 2-3 хвилини.

Час, за який "Іскандер-М" здатен пролетіти відстань у 300 км до Полтави чи до Києва (за умови запуску з півночі), складає приблизно3-4 хвилини, до Дніпра (400 км) – близько 4-5 хвилин, а до Запоріжжя чи Кропивницького (орієнтовно 500 км) – приблизно 5-6 хвилин.

Варто зазначити, що фактичний час підльоту можуть впливати конкретний тип ракети, траєкторія, швидкість у кожному сегменті польоту та маневри, які вона здійснює.

