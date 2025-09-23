Харків під масованою атакою дронів: що відомо про наслідки (оновлено)

Мер міста повідомляє про більш як 10 вибухів

У вівторок 23 вересня росіяни запустили групи дронів у бік Харкова. У місті пролунало понад 10 вибухів. Після них, як повідомляє кореспондентка "Телеграфу" зникла вода у частині Харкова.

Водночас у мережі зазначають, що спостерігаються перебої зі світлом. Це також підтверджує міський глава Ігор Терехов.

Мер зазначив, що під щільним ударом росіян перебуває Холодногірський район міста. Мешканців міста просять перебувати в укриттях.

23:10 Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу є один постраждалий.

"За уточненою інформацією, вибухове поранення отримав 24-річний чоловік. Постраждалого шпиталізують", — написав він.

23:04 У Харкові було чутно 17 вибух. У місті численні пожежі, пишуть місцеві телеграм-канали.

