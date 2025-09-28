Россияне разбомбили целую улицу под Киевом: эксклюзивные кадры и подробности

Кадры разрушений с Борщаговки сейчас облетают сеть и поражают своими масштабами

Россияне во время массированной атаки в ночь на 28 сентября разбомбили целую улицу под Киевом. Дома мирных жителей оказались в руинах.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". По его данным, удар пришелся по Петропавловской Борщаговке — село под Киевом, которой входит в Бучанский район.

Наш корреспондент лично побывал на месте происшествия и запечатлел последствия. Как видно из кадров, масштабы разрушений просто ужасные. Стоит отметить, что по данным властей в Бучанском районе уже известно о 17 пострадавших. Однако при этом, по информации нашего собеседника, конкретно в этом месте (возле ЖК Львовский) обошлось без жертв и пострадавший.

"Нежилой таунхаус. В соседнем были люди, но вышли, предварительно вовремя или в укрытие", — рассказывает наш корреспондент с места.

Стоит отметить, что различные кадры разрушений с Борщаговки сейчас облетают сеть и поражают своими масштабами.

