Викладач в Одесі назвав учнів "собаками": відео викликало чималу дискусію

Відео з онлайн-заняття в одеському коледжі викликало шквал реакцій

В одному з одеських закладів освіти розгорається справжній скандал. Повідомляється, що на онлайн заняттях в "Мореходному коледжі технічного флоту" викладач дозволив собі суперечливе порівняння. Він зрівняв учнів з собаками, а викладачів із "господарем з батогом". Водночас в коментарях наголошують — навіть по відео видно, що фразу вирізали з контексту.

Відповідне відео з'явилось у кількох місцевих телеграм-каналах. "Телеграф" розбирався в ситуації. На опублікованому відео літній чоловік в окулярах каже російською, що "у нас история, что вы собаки, а я хозяин такой с плетью. Учи, с*ка, такой бах, учи тв*рь, вя-вя. Вам нравится такая система?".

В коментарях зазначили, що видно іронію в словах викладача, і що він, ймовірно, намагався таким чином пояснити, яким може бути вигляд поганого ставлення до учнів.

Фраза вирвана з контексту, вважають у коментарях

Попри те, що фраза вирвана з контексту, викладач може мати проблеми, наголошують коментатори. Питання не стільки в самому порівнянні, скільки в тому, що використана лайлива лексика та російська мова. Ідентифікувати викладача "Телеграфу" не вдалось. У відділі кадрів фахового коледжу морського транспорту Національного університету "Одеська морська академія", який до 2020 року називався Мореходним коледжем технічного флоту, в коментарі "Телеграфу" зазначили, що не впізнали викладача їхнього закладу на відео.

Раніше "Телеграф" розповідав, що батьки учнів скаржаться, що попри обов'язкову освіту українською мовою, викладачі гуртків та секцій часто не використовують її під час навчань. Проте цей момент — законодавчо не врегульований.