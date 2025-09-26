Рус

Скандальний військком вийде під заставу. Хто вніс за Борисова понад 40 млн доларів

Тетяна Крутякова
Євген Борисов. Фото Колаж "Телеграфу"

Він фігурує у справі продажу "білих квитків" за 5 тисяч євро

За Євгена Борисова, колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування, внесли заставу в розмірі 44 мільйонів гривень. Серед тих, хто заплатив ці гроші є два адвокати президента-втікача Віктора Януковича.

Хто заплатив заставу за Борисова

Як зазначив український журналіст Євген Плінський, серед людей, які "скинулись" на визволення Борисова з СІЗО, є два адвокати президента-втікача Януковича. Йдеться про Віталія Сердюка та Олександра Бабікова.

Цікаво, що Бабіков свого часу встиг попрацювати заступником директора ДБР при Романові Трубі. Питання викликає і те, що суд знизив заставу з 402 млн до 44.

"Ваш (Борисов — ред.) столик all inclusive в Аркадії на весь сезон чекає", — пише Плінський.

Справа Борисова: від 5 тисяч за "білий квиток" до вілли в Іспанії

Навесні 2023 року військком Борисов потрапив у скандал, адже тоді з'явилась інформація про можливі хабарі за видачу "білих квитків" для ухилення від мобілізації. ЗМІ писали, що така послуга коштувала приблизно 5 тисяч євро.

Чимало питань на тлі цього викликало і те, що сім'я Борисова мала в Іспанії віллу в Марбельї майже за 4 млн євро, оформлена на його матір. Була і оплата оренди житла там же за 5 000 євро на місяць.

На тлі цього скандалу Борисова відсторонили від посади і почали службову перевірку. Згодом ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службових обов'язків.

25 грудня 2024 року Борисова затримали в Києві. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. До слова, у 2024 році у травні його так і не випустили з СІЗО під заставу, адже був ризик втечі підозрюваного за кордон.

