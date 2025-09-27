Рус

Скандал із землею на 160 мільйонів гривень і розшук НАБУ: що відомо про "сірого кардинала" Януковича Юрія "Єнакіївського"

Наталія Дума
Юрій Іванющенко був нардепом від "Партії регіонів" Новина оновлена 27 вересня 2025, 19:48
Юрій Іванющенко був нардепом від "Партії регіонів". Фото Колаж Телеграфу

Юрія Іванющенка називали "смотрящим від Януковича"

Юрій Іванющенко, відомий під прізвиськом "Юра Єнакіївський" — колишній нардеп від Партії регіонів, бізнесмен і "сірий кардинал" Віктора Януковича. Він мав вплив на кадрові та фінансові рішення, а також тіньові схеми експрезидента. Після Революції гідності він втік із країни.

Що варто знати

  • Іванющенка у вересні 2025 року було оголошено в розшук за підозрою у легалізації землі вартістю понад 160 мільйонів гривень
  • Він потрапив під санкції ЄС після Революції гідності
  • Екснардепа було помічено в Монако після втечі з України

Днями НАБУ оголосило в розшук екснардепа за підозрою у причетності до легалізації 18 гектарів землі, вартістю більше 160 млн гривень. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Юрія Іванющенка зараз.

Що відомо про Іванющенка

Юрій Іванющенко — земляк Януковича. Він народився в місті Єнакієве, що на Донеччині, як і експрезидент. Він був народним депутатом України VI й VII скликань від Партії регіонів. До того Юрій працював на Єнакіївському коксохімічному заводі.

Юрій Іванющенко
Юрій Іванющенко

Структурам, пов’язаним з Іванющенком і його соратником Іваном Аврамовим, належало близько 56% акцій одеського промтоварного ринку "7-й кілометр". Генеральна прокуратура України висувала підозру Іванющенку, його партнеру та директору ринку у частині незаконного відчуження акцій ринку, фальсифікування документів, організації заволодіння чужим майном.

Після Революції Гідності саме Іванющенка називали одним із головних вигодонабувачів "сімейного" режиму. У 2014 році його внесли до санкційних списків ЄС разом із самим Януковичем і оточенням. Його також називали "смотрящим від Януковича".

Юрій Іванющенко
Юрій Іванющенко

За що НАБУ оголосило Іванющенка в розшук

18 вересня 2025 року НАБУ оголосило Іванющенка в розшук у справі про ринок "Столичний" у Києві. Слідство стверджує, що навесні 2021 року між Юрієм і київською забудовницею Владиславою Молчановою виник корпоративний конфлікт за контроль над ринком.

Юрій Іванющенко
Юрій Іванющенко

За версією НАБУ, для реалізації задуму службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, поділили її на 9 ділянок приблизно по 2 га, передали їх наперед обраним особам та перепродали трьом фірмам, пов’язаним із забудовницею.

Де зараз Юрій Іванющенко

У 2016 році ЗМІ повідомляли, що великий палацовий комплекс (понад 15 000 квадратних метрів) та прилеглі землі, що належали Іванющенку, були переписані на футбольного менеджера з Монако.

У 2024 канал "Викривач" повідомляв, що у його маєтку в Конча-Заспі тривали господарські роботи. Однак хто керував будинком, не відомо.

За даними журналістів, Іванющенка неодноразово бачили в Монако. Зокрема, у травні 2023 року його помітили за кермом розкішного Rolls-Royce, а оселився він в елітному комплексі Палаццо Леонардо — з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом та навіть вертолітними майданчиками.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз екснардеп Єфремов. Політик втік з України та підтримує кремлівський режим.

