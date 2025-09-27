Скандал із землею на 160 мільйонів гривень і розшук НАБУ: що відомо про "сірого кардинала" Януковича Юрія "Єнакіївського"

Юрія Іванющенка називали "смотрящим від Януковича"

Юрій Іванющенко, відомий під прізвиськом "Юра Єнакіївський" — колишній нардеп від Партії регіонів, бізнесмен і "сірий кардинал" Віктора Януковича. Він мав вплив на кадрові та фінансові рішення, а також тіньові схеми експрезидента. Після Революції гідності він втік із країни.

Що варто знати

Іванющенка у вересні 2025 року було оголошено в розшук за підозрою у легалізації землі вартістю понад 160 мільйонів гривень

Він потрапив під санкції ЄС після Революції гідності

Екснардепа було помічено в Монако після втечі з України

Днями НАБУ оголосило в розшук екснардепа за підозрою у причетності до легалізації 18 гектарів землі, вартістю більше 160 млн гривень. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Юрія Іванющенка зараз.

Що відомо про Іванющенка

Юрій Іванющенко — земляк Януковича. Він народився в місті Єнакієве, що на Донеччині, як і експрезидент. Він був народним депутатом України VI й VII скликань від Партії регіонів. До того Юрій працював на Єнакіївському коксохімічному заводі.

Юрій Іванющенко

Структурам, пов’язаним з Іванющенком і його соратником Іваном Аврамовим, належало близько 56% акцій одеського промтоварного ринку "7-й кілометр". Генеральна прокуратура України висувала підозру Іванющенку, його партнеру та директору ринку у частині незаконного відчуження акцій ринку, фальсифікування документів, організації заволодіння чужим майном.

Після Революції Гідності саме Іванющенка називали одним із головних вигодонабувачів "сімейного" режиму. У 2014 році його внесли до санкційних списків ЄС разом із самим Януковичем і оточенням. Його також називали "смотрящим від Януковича".

Юрій Іванющенко

За що НАБУ оголосило Іванющенка в розшук

18 вересня 2025 року НАБУ оголосило Іванющенка в розшук у справі про ринок "Столичний" у Києві. Слідство стверджує, що навесні 2021 року між Юрієм і київською забудовницею Владиславою Молчановою виник корпоративний конфлікт за контроль над ринком.

Юрій Іванющенко

За версією НАБУ, для реалізації задуму службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, поділили її на 9 ділянок приблизно по 2 га, передали їх наперед обраним особам та перепродали трьом фірмам, пов’язаним із забудовницею.

Де зараз Юрій Іванющенко

У 2016 році ЗМІ повідомляли, що великий палацовий комплекс (понад 15 000 квадратних метрів) та прилеглі землі, що належали Іванющенку, були переписані на футбольного менеджера з Монако.

У 2024 канал "Викривач" повідомляв, що у його маєтку в Конча-Заспі тривали господарські роботи. Однак хто керував будинком, не відомо.

За даними журналістів, Іванющенка неодноразово бачили в Монако. Зокрема, у травні 2023 року його помітили за кермом розкішного Rolls-Royce, а оселився він в елітному комплексі Палаццо Леонардо — з яхт-клубом, басейном, консьєрж сервісом та навіть вертолітними майданчиками.

