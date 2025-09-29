Преподаватель в Одессе назвал учеников "собаками": видео вызвало немалую дискуссию

Видео по онлайн-занятию в одесском колледже вызвало шквал реакций

На онлайн-занятиях в Одесском учебном заведении "Мореходный колледж технического флота" преподаватель позволил себе спорное сравнение. Он сравнил учеников с собаками, а преподавателей с "хозяином с кнутом". В то же время в комментариях отмечают — даже по видео видно, что фразу вырезали из контекста.

Что нужно знать о скандале в одесском колледже

В одном из одесских учебных заведений разгорелся скандал после публикации отрывка из онлайн-занятия — на видео преподаватель сравнил учеников с собаками

В комментариях часть пользователей возмутилась высказываниями, другие же подчеркнули — фразу вырвали из контекста

В отделе кадров колледжа морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия" заявили, что не узнали в нем своего сотрудника

Соответствующее видео появилось в нескольких местных каналах. "Телеграф" разбирался в ситуации. На опубликованном видео пожилой мужчина в очках говорит по-русски, что "у нас история, что вы собаки, а я хозяин такой с плетью. Учи, с*ка, такой бах, учи тв*рь, вя-вя. Вам нравится такая система?".

В комментариях отметили, что видна ирония в словах преподавателя, и что он, вероятно, пытался таким образом объяснить, каким может быть вид плохого отношения к учащимся.

Фраза вырвана из контекста, считают в комментариях

Несмотря на то, что фраза вырвана из контекста, преподаватель может иметь проблемы, отмечают комментаторы. Вопрос не столько в самом сравнении, сколько в том, что использована бранная лексика и русский язык. Идентифицировать преподавателя "Телеграфа" не удалось. В отделе кадров профессионального колледжа морского транспорта Национального университета "Одесская морская академия", до 2020 года называвшегося Мореходным колледжем технического флота, в комментарии "Телеграфу" отметили, что не узнали преподавателя их заведения на видео.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что родители учеников жалуются, что, несмотря на обязательное образование на украинском языке, преподаватели кружков и секций часто не используют его во время учений. Однако этот момент законодательно не урегулирован.