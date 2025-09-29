Стріляє снарядами НАТО, але має український паспорт: як "Богдана" не залишає шансів росіянам (екслюзивний репортаж)

Завдяки вітчизняній САУ "Богдана" ЗСУ звільнили острів Зміїний

САУ "Богдана" обладнана гарматою 155 калібру, стріляє натівськими снарядами, проте виробляється в Україні. Установка відрізняється дальністю та точністю стрільби.

Про це йдеться у сюжеті "Телеграфа". "Богдану" активно використовують на фронті ще з 2022 року.

Перше бойове хрещення гармата пройшла в боях за острів Зміїний. І сьогодні українська САУ показує неабиякі результати роботи.

"Одна машина може перекрити багато напрямків і дальність стрільби в неї набагато більше, тобто більше можна цілей вразити", – каже командир САУ на псевдо "Танк".

Навідник САУ "Каспер"працював на різних установках, проте краще та точніше "Богдани", каже, не зустрічав.

"Вона велика, стріляє далеко. Ну і точність, кучність її набагато краще є. Треба по піхоті – працюємо по піхоті, треба по техніці – працюємо по техніці. Треба по іншій ворожій артилерії, працюємо по ній", – розповів військовий.

Працюють швидко, адже кожної миті сюди може дістати ворожий безпілотник. "Каспер" каже, що найбільше, напевно, кошмарять дрони.

САУ обладнана гарматою 155 калібру, стріляє натівськими снарядами, проте має український паспорт і зібрана руками тих, хто точно знає, що необхідно на фронті. Для артилеристів це снаряди. Їх самі бійці називають сімками. Він важить до 50 кг 47 плюс-мінус. Це є стандартний осколковий.

"В нас командна робота. Тобто один виносить, другий зразу помагає, підбирає, несе. Коли йдуть, ми працюємо інтенсивніше. Коли вони отримали своє і сидять спокійно, відповідно в нас набагато менше роботи", – каже номер обслуги САУ "Богдана" Володимир.

Та все ж вона тут не припиняється. Є ціль на знищення. До сотні снарядів за день випускають наші артилеристи.

Нагадаємо, острів Зміїний був захоплений росіянами першого дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Через чотири місяці Сили оборони України вибили загарбників звідти, зокрема з використанням САУ "Богдана".