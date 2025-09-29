Стреляет снарядами НАТО, но имеет украинский паспорт: как "Богдана" не оставляет шансов россиянам (эксклюзивный репортаж)

Благодаря отечественной САУ "Богдана" ВСУ освободили остров Змеиный

САУ "Богдана" оборудована пушкой 155 калибра, стреляет натовскими снарядами, однако производится в Украине. Установка отличается дальностью и точностью стрельбы.

Об этом говорится в сюжете "Телеграфа". "Богдана" активно используется на фронте еще с 2022 года.

Первое боевое крещение пушка прошла в боях за остров Змеиный. И сегодня украинская САУ показывает незаурядные результаты работы.

"Одна машина может перекрыть много направлений и дальность стрельбы у нее гораздо больше, то есть больше можно поразить целей", — говорит командир САУ с позывным "Танк".

Наводчик САУ "Каспер" работал на разных установках, однако лучше и точнее "Богданы", говорит, не встречал.

"Она большая, стреляет далеко. Ну и точность, кучность ее гораздо лучше. Надо по пехоте – работаем по пехоте, надо по технике – работаем по технике. Надо по другой вражеской артиллерии — работаем по ней", – рассказал военный.

Работают быстро, ведь каждое мгновение может достать вражеский беспилотник. "Каспер" говорит, что больше всего, наверное, кошмарят дроны.

САУ оборудована пушкой 155 калибра, стреляет натовскими снарядами, но имеет украинский паспорт и собрана руками тех, кто точно знает, что необходимо на фронте. Для артиллеристов это снаряды. Их сами бойцы называют семерками. Стандартный осколочный снаряд весит до 50 кг.

"У нас командная работа. То есть один выносит, второй сразу помогает, подбирает, несет. Когда уходят, мы работаем интенсивнее. Когда они получили свое и сидят спокойно, соответственно у нас гораздо меньше работы", – говорит номер обслуги САУ "Богдана" Владимир.

И все-таки она здесь не прекращается. Есть цель на уничтожение. До сотни снарядов в день выпускают наши артиллеристы.

Напомним, остров Змеиный был захвачен россиянами в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Через четыре месяца Силы обороны Украины выбили захватчиков оттуда, в том числе с использованием САУ "Богдана".