Звільнення Зміїного: як ЗСУ вигнали окупантів з острова і чому він такий важливий у війні з Росією (фото, відео)

Цього дня, 30 червня, відзначається річниця визволення Зміїного від російських окупантів

У понеділок, 30 червня, відзначають третю річницю звільнення острова Зміїний від російських окупантів. Ця територія, яка адміністративно належить до Одеської області, була захоплена росіянами першого дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Через чотири місяці Сили оборони України вибили загарбників із острова.

"Телеграф" розповість, що відомо про операцію з деокупації острова Зміїний і чому він так стратегічно важливий у цій війні з Росією.

Звільнення Зміїного — що відомо

Відомий ідеолог "руского міра" і путінст Дугін свого часу заявляв: "Хто володіє Зміїним, той володіє Чорним морем". Цієї стратегії, мабуть, дотримувалися росіяни, коли першого дня повномасштабного вторгнення захопили острів Зміїний.

Цей шматочок суші у Чорному морі, що належить до Одеської області, справді важливий у стратегічному військовому плані. Тому для Сил оборони України вкрай необхідно було відбити його у росіян. До речі, саме біля Зміїного у 2022 році прозвучала легендарна фраза: "Російський військовий корабель — йди на х*й", яка стала символом української боротьби.

Хронологія подій

27 червня 2022 року українські сили завдали по острову Зміїний 10 точкових ударів та знищили ще один російський зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня стало відомо, що російський гарнізон був терміново евакуйований із острова Зміїний. У той же час Міноборони РФ заявило про так званий "жест доброї волі". Проте, є дані про те, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів, а потім з’явилися докази, що окупанти залишили острів поспіхом, оскільки залишили після себе зброю та техніку.

7 липня 2022 року українські військові висадилися на острові Зміїний та повернули туди прапор України як символ звільнення острова від російських окупантів.

Як розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, під час визволення Зміїного було використано максимально новітню тактику з тим озброєнням, яке було на той час у ЗСУ. Також до цієї операції були задіяні всі структури Сил оборони України.

"Були задіяні установки, а саме українська САУ "Богдана" для того, щоб завдавати вогневої поразки. Працювали усі структури сил оборони. На той час це було чи не перше використання "Богдани", навіть можу сказати, що платформа була на воді. Було яскраво, суперово – відбувалося звільнення нашої", — розповів Братчук.

Повернення Зміїного та знищення крейсера "Москва" призвели до того, що Україна отримала більше контролю у Чорному морі. Тому контроль над островом такий важливий у військово-стратегічному контексті.

Раніше "Телеграф" розповідав, Мирослав Гай показав, як за допомогою САУ "Богдана" звільняли острів Зміїний. Це історичне відео.