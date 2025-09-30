Незвичайний клієнт: як вуличний собака "дізнавася" ціни у магазині, його історія розчулює (відео)

Автор відео закликає звертати увагу на безпритульних тварин

Незвичайний клієнт завітав до зоомагазину під Львовом — в мережі завірусилось відео, як собака довірливо підходить до продавця.

Відео опублікував в ТікТоці Олег Прокуда, але воно швидко розійшлося місцевими каналами новин. Як стверджують коментатори — видно, що тварина знає, хто її підгодовує. Як з'ясувалось, зоомагазин знаходиться у Винниках під Львовом.

Зазначимо, у автора на каналі чимало відео з безпритульними тваринами. Він наголошує — знімає їх не для реклами, а для того, щоб небайдужі люди частіше звертали увагу на тварин, яким потрібна турбота.

Коментар автора до відео

Користувачі мережі помітили, що на відео є ще одна собака, яка не заходить у магазин. Вони жартують, що собака відправив друга дізнатись ціни.

Цуцики - ідеальна цільова аудиторія

Автор також розповів і про собаку на відео. Його звати Мікі і на вулиці він живе не перший рік. Сім років тому з його лапами почалась проблема, була потрібна операція, однак Мікі одужав без неї, та з віком хвороба знову загострилась. Автор відео підгодовує безхатніх псів та закликає людей турбуватися про тварин.

