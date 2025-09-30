Необычный клиент: как уличный пес "узнавал" цены в магазине, его история может растрогать (видео)

Автор видео призывает обращать внимание на бездомных животных

Необычный клиент посетил зоомагазин под Львовом — в сети завирусилось видео, как собака доверительно подходит к продавцу.

Видео опубликовал в ТикТоке Олег Прокуда, но оно быстро разошлось по местным новостным каналам. Как утверждают комментаторы, видно, что животное знает, кто его подкармливает. Как выяснилось, зоомагазин находится в Винниках под Львовом.

Отметим, у автора на канале много видео с беспризорными животными. Он отмечает, что снимает их не для рекламы, а для того, чтобы неравнодушные люди чаще обращали внимание на животных, которым нужна забота.

Комментарий автора к видео

Пользователи сети заметили, что на видео еще одна собака, которая не заходит в магазин. Они шутят, что собака отправила друга узнать цены.

Щенки – идеальная целевая аудитория

Автор также рассказал и о собаке на видео. Его зовут Мики, и на улице он живет не первый год. Семь лет назад с его лапами началась проблема, требовалась операция, однако Мики поправился без нее, но с возрастом болезнь снова обострилась. Автор видео подкармливает бездомных псов и призывает людей беспокоиться о животных.

