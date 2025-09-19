Коти з собаками - це банально. Найоригінальніші екзотичні тварини, яких можна завести вдома

Ці улюбленці здивують гостей та мотивуватимуть їх не засиджуватися

Усе більше людей обирають екзотичних тварин як домашніх улюбленців, замість традиційних котів та собак. Водночас важливо розуміти, що догляд за екзотичними тваринами вимагає специфічних знань та уваги. Розгляньмо деякі з найцікавіших видів екзотичних тварин, які можуть стати вашими домашніми улюбленцями, та надамо поради з їх утримання.

Тарантули

Варто підкреслити, що тарантули не будуть ідеальним екзотичним вихованцем для всіх. Однак ці восьмилапі повзучі не потребують догляду та живуть 10-15 років, тож не дивно, що їх люблять. Щоб утримувати тарантула вдома, необхідно мати високий вертикальний тераріум висотою мінімум 70 см з кришкою, що щільно закривається. Тварина без особливих зусиль перестрибує перешкоду висотою до 15 см і схильна до втеч.

На дно тераріуму насипають шар ґрунту товщиною мінімум 30 см, щоб вихованець мав можливість завести власний сховок. Як субстрат можна використовувати суміш землі з глиною. У тераріумі встановлюють поїлку з питною водою в доступному для павука місці. Йому згодовують будь-яких комах, що не перевищують розміри його тіла. Годування проводять один раз протягом 1-2 діб.

Ігуани

Ці рептилії набагато більші за ящірок. При правильному догляді вони можуть досягати розмірів близько 1,8 метра. Ігуани вимагають від власників певних знань та зусиль. Вони потребують просторих вольєрів з можливістю грітися під лампою, яка імітує природне сонце. Раціон повинен містити рослинну їжу. Власника або членів сім'ї тварина вкусити може. Але це відбувається вкрай рідко й тільки якщо ящірка відчує серйозну небезпеку. Тому для улюбленця важливо створити комфортні умови утримання, щоби він відчував себе в цілковитій безпеці.

Домашній дракон

Домашні бородаті дракони офіційно називаються як "агама бородата" і можуть стати чудовим компаньйоном, оскільки вони є слухняними створіннями, які можуть жити від 10 до 15 років, якщо вони мають доступ до хорошого ветеринарного лікування та хорошого середовища існування. Це ідеальна ящірка для початківців і досвідчених любителів рептилій. Через свою поступливість і невеликі розміри, простоті у змісті вона стала дуже популярна в останні роки.

Шиншили

Якщо у вас є місце для двох, пара шиншил може стати для вас найкращою екзотичною твариною. Ці соціальні маленькі істоти є вихідцями з гір Анд і живуть стадами в дикій природі, тому їм подобається спілкуватися з друзями-пухняками.

Гігантська африканська багатоніжка

Більш офіційно відома як Archispirostreptus gigas, гігантська африканська багатоніжка може досягати 33,5 сантиметрів у довжину та 67 міліметрів в окружності. Цей красень може стати чудовим екзотичним вихованцем для початківців, які не погоджуються мати вдома повзаючу істоту.

