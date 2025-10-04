В Карпатах заборонили гуляти через стихію - відчайдухи показали на відео, що там відбувається

Туристи показали відео зимових умов на висоті 1542 м — легко може здути

Зима все тісніше стискає лещата — після першого снігу на високогір'ї минув тиждень, а осінні походи вже різко стали зимовими. Туристів закликають не йти в гори. Екстремали, які там побували діляться відео походу — 3 жовтня на горі Хом'як в Горганах виглядає наче грудень в розпалі — все засипане снігом.

Що потрібно знати

На горі Хом'як уже лежить сніг

Сходження на Хом’як непросте навіть у гарну погоду

Рятувальники попереджають, що погода в горах різко погіршилася

Туристам радять утриматися від походів у високогір’я

"Вітерець дує, гарно так все понамерзало", — коментує погоду автор відео Павло Білинський. В коментарях ділиться враженнями — за відчуттями на вершині було -2 градуси.

Висота гори Хом'як — 1542 м. Сходження на неї непросте, і без урахування погоди. Біля вершини — розсипи каменів. Хоч гора і відносно невисока, проте має позначку про лавинну небезпеку і вже забирала життя туриста. Коментатори діляться своїми фото з недавніх походів на Хом'як — снігом навіть і не пахне.

Така погода на горі Хом'як була 22 вересня

Вершина гори Хом'як без снігу

Рятувальники застерігають — погода в горах зіпсувалась і на високогір'я підійматися не варто. На ранок 4 жовтня в горах трохи потеплішало, ніж напередодні, але все ж таки місцями зберігається температура нижче нуля, зокрема на горі Піп Іван Чорногорський станом на ранок 4 жовтня. Трохи вище нуля — до +3 може прогрітися повітря на Говерлі, водночас тут протягом найближчих днів обіцяють то дощ, то сніг.

