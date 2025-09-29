В Україні випав перший сніг: де його можна побачити та що буде з погодою (фото, відео)

У більшості областей України 29 вересня можливі дощі

Погода в Україні стає все холоднішою, і сьогодні, 29 вересня, в Україні вже випав перший сніг. Зокрема, йдеться про Карпати.

Сніг випав на масиві Чорногора, зокрема на горі Піп Іван. Про це повідомляє "Захід Головне". На фото помітно, що в горах погана видимість і дує шквальний вітер. Його швидкість сягає 8-9 метрів за секунду. Загалом температура повітря у Карпатах опустилася до -3 градусів.

Сніг на Чорногірському хребті

Карпати засипало снігом, фото "Захід Головне"

На масиві Чорногора - сніг у вересні, фото "Захід Головне"

Щодо інших регіонів України, очікується мінлива хмарність та опади, повідомляє Укргідрометцентр. Найбільша ймовірність дощів у західних і північних областях України, тоді як в окремих східних і центральних областях буде сухо. На заході України температура коливатиметься вдень від +9 до +13 градусів, а вночі — від +5 до +8.

На півночі України також буде прохолодно +11-13, а вночі — +6-8. У південних і східних областях температура сягатиме вдень від +14 до +18 градусів, тоді як вночі — +6-8. У Києві також можливий дощ, а температура — +11 до +13 градусів вдень, вночі — +7-9.

Погода в Україні 29 вересня, скриншот з Укргідрометцентру

