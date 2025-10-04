В Карпатах запретили гулять из-за стихии — сорвиголовы показали на видео, что там происходит

Туристы показали видео зимних условий на высоте 1542 м – легко может сдуть.

Зима все теснее сжимает тиски – после первого снега на высокогорье прошла неделя, а осенние походы уже резко стали зимними. Туристов призывают не уходить в горы. Экстремалы, которые там побывали, делятся видео похода — 3 октября на горе Хомяк в Горганах выглядит как декабрь в разгаре — все засыпано снегом.

Что нужно знать

На горе Хомяк уже лежит снег

Восхождение на Хомяк непросто даже в хорошую погоду

Спасатели предупреждают, что погода в горах резко ухудшилась

Туристам советуют воздержаться от походов в высокогорье

"Ветерок дует, хорошо так все понамерзало", — комментирует погоду автор видео Павел Билинский. В комментариях делится впечатлениями – по ощущениям на вершине было -2 градуса.

Высота горы Хомяк — 1542 м. Восхождение на нее непростое, и без учета погоды. У вершины – россыпи камней. Хоть гора и относительно невысока, но имеет отметку о лавинной опасности и уже уносил жизнь туриста. Комментаторы делятся своими фото из недавних походов на Хомяк – снегом даже и не пахнет.

Такая погода на горе Хомяк была 22 сентября

Вершина горы Хомяк без снега

Спасатели предостерегают – погода в горах испортилась и на высокогорье подниматься не стоит. К утру 4 октября в горах немного потеплело, чем накануне, но все же местами сохраняется температура ниже нуля, в частности на горе Поп Иван Черногорский по состоянию на утро 4 октября. Чуть выше нуля — до +3 может прогреться воздух на Говерле, в то же время здесь в ближайшие дни обещают то дождь, то снег.

