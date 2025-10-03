Одесу знову заллє: влада назвала вулиці, які підуть під воду першими (карта)

На комплексне розв'язання проблем з системами водовідведення в Одесі необхідно понад 3 млрд грн, зазначив міський голова

В Одесі відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій визначили місця з найбільшим ризиком підтоплень. Перелік виявився чималеньким.

В Одесі нарахувала понад трьох десятків різноманітних локацій, як окремих вулиць, так і цілих мікрорайонів, які знаходяться у зоні ризику внаслідок злив. Про це, як повідомили у міській раді, зазначив очільник міста Геннадій Труханов.

Що варто знати

В Одесі визначили локації, які знаходяться у зоні ризику підтоплень

За прогнозом синоптиків, 4 жовтня в Одесі очікують значні дощі

Комплексне рішення проблеми з підтопленнями коштує понад 3 млрд грн

Зони ризику підтоплень в Одесі

вул. Вапняна;

вул. Приморська;

вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;

Великофонтанська балка (від вул. Довгої по вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);

Балка Водяна (вул. Балківська);

Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);

ж/м Преображенський (в межах вулиць Учнівська, вул. Магістральна та вул. Сосюри);

вул. Умова до вул. Промислової;

мікрорайон "Троїцьке" в межах вул. Житомирської, вул. Путівної, вул. Новикова та вул. Малішевського;

східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву (від. 1ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);

ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;

вул. Євгена Чикаленка;

західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);

мкр. "Лузанівка";

мкр. "Крива Балка";

вул. Вікандера і Ларсена (колишня вул. 8-го Березня);

Чорноморська балка (сел. Чорноморка);

вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);

Середньофонтанська балка (10 ст. В. Фонтану);

Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);

Французький бульвар – від вулиці Академічної до Траси здоров’я;

Крижанівська балка;

вул. сімʼї Глодан;

Проспект Небесної сотні;

вул. Князя Ярослава Мудрого;

вул. Хімічна ріг Промислової;

вул. Інглезі;

вул. Варненська;

вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;

вул. Приморська ріг Газового провулку;

5 станція Фонтану.

Зони можливого затоплення в Одесі

Прогноз погоди для Одеси на 4 жовтня

Карта погоди в Україні на 4 жовтня

Згідно з прогнозами "Укргідрометцентру", у суботу, 4 жовтня, в Одеській, а також у Миколаївській та Херсонській областях місцями ймовірні значні дощі з грозами.

Водночас мерія Одеси, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, публікує уточнений прогноз погоди, згідно з яким 4 жовтня у місті пройде помірний дощ з поривами вітру.

Одеська мерія нагадала одеситам і гостям міста про необхідність стежити за змінами погодних умов. Влада просить не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів й обережно пересуватися під деревами, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.

Окрім того, під час шторму у Чорному морі небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою, бо існує вірогідність зриву морських мін з якорів, їхнє дрейфування вздовж узбережжя, прибиття до берега та неконтрольований підрив.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у вівторок, 30 вересня, Одесу та область накрила сильна негода. У регіоні випала рекордна кількість опадів.