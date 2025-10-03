Одесу знову заллє: влада назвала вулиці, які підуть під воду першими (карта)
На комплексне розв'язання проблем з системами водовідведення в Одесі необхідно понад 3 млрд грн, зазначив міський голова
В Одесі відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій визначили місця з найбільшим ризиком підтоплень. Перелік виявився чималеньким.
В Одесі нарахувала понад трьох десятків різноманітних локацій, як окремих вулиць, так і цілих мікрорайонів, які знаходяться у зоні ризику внаслідок злив. Про це, як повідомили у міській раді, зазначив очільник міста Геннадій Труханов.
Що варто знати
- В Одесі визначили локації, які знаходяться у зоні ризику підтоплень
- За прогнозом синоптиків, 4 жовтня в Одесі очікують значні дощі
- Комплексне рішення проблеми з підтопленнями коштує понад 3 млрд грн
Зони ризику підтоплень в Одесі
- вул. Вапняна;
- вул. Приморська;
- вул. Отамана Головатого та вул. Чорноморського козацтва;
- Великофонтанська балка (від вул. Довгої по вул. Рибальська балка, вул. Золотий берег);
- Балка Водяна (вул. Балківська);
- Аркадійська балка (Центральна алея, вул. Генуезька);
- ж/м Преображенський (в межах вулиць Учнівська, вул. Магістральна та вул. Сосюри);
- вул. Умова до вул. Промислової;
- мікрорайон "Троїцьке" в межах вул. Житомирської, вул. Путівної, вул. Новикова та вул. Малішевського;
- східна та південна частини Південно-Західного житлового масиву (від. 1ст. Люстдорфської дороги до площі Толбухіна);
- ж/м Таїрова: вул. Корольова перехрестя вул. Костанді;
- вул. Євгена Чикаленка;
- західна частина Пересипського району (приватний сектор вздовж залізної дороги);
- мкр. "Лузанівка";
- мкр. "Крива Балка";
- вул. Вікандера і Ларсена (колишня вул. 8-го Березня);
- Чорноморська балка (сел. Чорноморка);
- вул. Дача Ковалевського (спуск до пляжу Монастирський);
- Середньофонтанська балка (10 ст. В. Фонтану);
- Балка Карантинна (Карантинний та Польський узвози);
- Французький бульвар – від вулиці Академічної до Траси здоров’я;
- Крижанівська балка;
- вул. сімʼї Глодан;
- Проспект Небесної сотні;
- вул. Князя Ярослава Мудрого;
- вул. Хімічна ріг Промислової;
- вул. Інглезі;
- вул. Варненська;
- вул. Церковна ріг Отамана Чепіги;
- вул. Приморська ріг Газового провулку;
- 5 станція Фонтану.
Прогноз погоди для Одеси на 4 жовтня
Згідно з прогнозами "Укргідрометцентру", у суботу, 4 жовтня, в Одеській, а також у Миколаївській та Херсонській областях місцями ймовірні значні дощі з грозами.
Водночас мерія Одеси, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, публікує уточнений прогноз погоди, згідно з яким 4 жовтня у місті пройде помірний дощ з поривами вітру.
Одеська мерія нагадала одеситам і гостям міста про необхідність стежити за змінами погодних умов. Влада просить не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів й обережно пересуватися під деревами, оскільки внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.
Окрім того, під час шторму у Чорному морі небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою, бо існує вірогідність зриву морських мін з якорів, їхнє дрейфування вздовж узбережжя, прибиття до берега та неконтрольований підрив.
Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у вівторок, 30 вересня, Одесу та область накрила сильна негода. У регіоні випала рекордна кількість опадів.