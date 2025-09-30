Бабине літо чи заморозки? Яку погоду прогнозують у жовтні в Україні

Відомий синоптик Ігор Кибальчич розповів, чого чекати від погоди 1-10 жовтня

Кінець вересня в більшості областей України супроводжувався неоднорідною та контрастною погодою. У північних та західних регіонах спостерігалася хмарна та дощова погода з низькими температурними показниками, а у південних та східних областях завдяки південно-східного вітру та малохмарного неба повітря прогрівалося вдень ​​до комфортних значень за відсутності опадів.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, на початку жовтня над територією України спостерігатиметься слабовиражений малорухливий циклон. Тому у більшості регіонів очікують хмарну та холодну погоду, місцями зі слабким дощем, мрякою та туманами.

3 та 4 жовтня погода виявиться відчутно кращою внаслідок підвищення атмосферного тиску та надходження теплої повітряної маси з районів Прикавказзя. У ці дні істотних опадів не передбачається, проте місцями на Лівобережжі та у південній частині спостерігатиметься поривчастий вітер.

Починаючи з 5 жовтня до кінця першої декади місяця погодні умови прогнозуються мінливими внаслідок розвитку південно-західних синоптичних процесів та впливу циклонічної діяльності. У зазначений період найінтенсивніші опади слід очікувати у західних, центральних та північних областях, місцями дощі можуть супроводжуватись локальними грозами. Водночас, температурний фон очікується близько норми, у південних та східних областях вище за норму на 2 – 5 °С.

Температура повітря розподілятиметься наступним чином найближчими днями. 1 та 2 жовтня нічна температура очікується в межах +3…+9 °С, вдень ​​у центральних та західних областях +5…+10 °С, у південних та південно-східних областях +13…+18 °С. Протягом 3 та 4 жовтня очікується відчутне потепління на Лівобережжі України у зв'язку із надходженням теплої повітряної маси з південного сходу. Тому вночі температура становитиме близько +6…+12 °С, вдень ​​повітря прогріється до +17…+23 °С. У західних регіонах у цей період утримається прохолодна погода з нічними температурами близько +1…+7 °С та денними в межах +9…+15 °С.

На карті показано прогноз денної температури повітря в Європі на 4 жовтня. Добре помітні температурні контрасти на території України між східними та західними областями:

Карта темератури

У період із 5 по 7 жовтня загальний фон температури істотно не зміниться. Найбільш високі показники відзначатимуться у південних, східних та місцями центральних регіонах. Тут вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+23 °С. У західних та північних регіонах також трохи потеплішає, проте не так суттєво, тому вдень температура коливатиметься в межах +13…+18 °С. З 8 по 10 жовтня відбудеться поступове зниження температури повітря, починаючи з північних та західних областей, яке буде обумовлено зміною синоптичних процесів та встановлення переважно західних та північно-західних вітрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Одеса потерпала через зливи 30 вересня. Вулиці міста перетворились на ріки.