Бабине літо чи заморозки? Яку погоду прогнозують у жовтні в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Відомий синоптик Ігор Кибальчич розповів, чого чекати від погоди 1-10 жовтня
Кінець вересня в більшості областей України супроводжувався неоднорідною та контрастною погодою. У північних та західних регіонах спостерігалася хмарна та дощова погода з низькими температурними показниками, а у південних та східних областях завдяки південно-східного вітру та малохмарного неба повітря прогрівалося вдень до комфортних значень за відсутності опадів.
Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, на початку жовтня над територією України спостерігатиметься слабовиражений малорухливий циклон. Тому у більшості регіонів очікують хмарну та холодну погоду, місцями зі слабким дощем, мрякою та туманами.
3 та 4 жовтня погода виявиться відчутно кращою внаслідок підвищення атмосферного тиску та надходження теплої повітряної маси з районів Прикавказзя. У ці дні істотних опадів не передбачається, проте місцями на Лівобережжі та у південній частині спостерігатиметься поривчастий вітер.
Починаючи з 5 жовтня до кінця першої декади місяця погодні умови прогнозуються мінливими внаслідок розвитку південно-західних синоптичних процесів та впливу циклонічної діяльності. У зазначений період найінтенсивніші опади слід очікувати у західних, центральних та північних областях, місцями дощі можуть супроводжуватись локальними грозами. Водночас, температурний фон очікується близько норми, у південних та східних областях вище за норму на 2 – 5 °С.
Температура повітря розподілятиметься наступним чином найближчими днями. 1 та 2 жовтня нічна температура очікується в межах +3…+9 °С, вдень у центральних та західних областях +5…+10 °С, у південних та південно-східних областях +13…+18 °С. Протягом 3 та 4 жовтня очікується відчутне потепління на Лівобережжі України у зв'язку із надходженням теплої повітряної маси з південного сходу. Тому вночі температура становитиме близько +6…+12 °С, вдень повітря прогріється до +17…+23 °С. У західних регіонах у цей період утримається прохолодна погода з нічними температурами близько +1…+7 °С та денними в межах +9…+15 °С.
На карті показано прогноз денної температури повітря в Європі на 4 жовтня. Добре помітні температурні контрасти на території України між східними та західними областями:
У період із 5 по 7 жовтня загальний фон температури істотно не зміниться. Найбільш високі показники відзначатимуться у південних, східних та місцями центральних регіонах. Тут вдень стовпчики термометрів покажуть +18…+23 °С. У західних та північних регіонах також трохи потеплішає, проте не так суттєво, тому вдень температура коливатиметься в межах +13…+18 °С. З 8 по 10 жовтня відбудеться поступове зниження температури повітря, починаючи з північних та західних областей, яке буде обумовлено зміною синоптичних процесів та встановлення переважно західних та північно-західних вітрів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Одеса потерпала через зливи 30 вересня. Вулиці міста перетворились на ріки.