"Це мине": британський коуч Джим Ловлесс у розмові з "Телеграфом" — про те, як жити під час війни

Автор бестселера "Іди туди, де страшно" Джим Ловлесс дав три поради, як українцям не втратити внутрішню силу, коли зовнішня небезпека стає частиною буденності.

Книга "Іди туди, де страшно" британського автора Джима Ловлесса — не просто мотиваційний посібник. Це мапа для тих, хто вчиться жити попри страх. Ловлесс, бізнес-коуч і консультант топменеджерів Fortune 500, вивів десять правил, як діяти, коли страшно.

Але в Україні страх має інше обличчя — не емоцію, а загрозу. Про те, як залишатися сильним і зберігати рівновагу під час війни, Ловлесс поділився у розмові з "Телеграфом" на 32 BookForum у Львові.

Як жити, коли страшно: три кроки від Джима Ловлесса

Це мине: пам’ятай про тимчасовість темряви

Несправедливо, що український народ стикається з небезпекою, яку він не створював, наголошує британський автор, проте є кілька простих кроків, на яких варто зосередитися. І перший з них — пам’ятати, що це мине.

Джим Ловлесс, автор бестселера "Іди туди, де страшно", зустрівся з читачами на BookForum у Львові

Дбай про тіло, енергію і любов

Другий крок — дбати про своє тіло та енергію, знаходити сили любити один одного та берегти контакт, з тими кого любимо. Ловлесс наголошує, бувають моменти, коли зробити зі страхом нічого не можна.

На мою думку, надзвичайно важливо усвідомити, що ми можемо працювати разом, піклуватися про наших близьких, братів і сестер і дозволяти їм піклуватися про нас, чи то на передовій, чи то в укритті Джим Ловлесс, письменник, коуч

Зосереджуйся на завданні, а не на страху

Ловлесс наголошує, у моменти небезпеки потрібно повернути себе в теперішній момент:"Зосередившись на завданні, яким би воно не було, чи то догляд за нашою родиною, яка перебуває в небезпеці, чи то участь у бойових діях, потрібно надзвичайно добре зосередитися на тому, що ми робимо, замість того, щоб думати про те, що може статися".

Він порівнює момент страху з почуттями вершника, який перед стартом має заспокоїти свого коня і бути в моменті. За його словами, коли ми починаємо хвилюватися про те, що може статися за 20-30 секунд, це вже послаблює нас, тоді як зараз особливо потрібно залишатися сильними.

Те, через що проходить український народ, розриває серце

Письменник не приховує: його глибоко вразили історії українців, яких він зустрів у Львові, зокрема в Unbroken.

Навіть просто стоячи тут, ми бачимо чоловіка на двох протезах за кілька метрів від нас — це нагадування про те, через що проходять українці та які жертви приносить ваш народ. І це розриває серце, але водночас надихає Джим Ловлесс, письменник, коуч

Ловлесс планує розповісти ці історії світу — щоб страх українців став не лише трагедією, а й прикладом сили та гідності.

Книга Ловлесса та гамір в Україні навколо неї

Навколо книги Ловлесса розгорнулось одразу кілька непорозумінь в Україні. Захід із мотиваційним спікером був призначений ще влітку, але його перенесли через безпекову ситуацію. Читачі кепкували з іронії обставин, адже автор радить "йти туди, де страшно". Згодом з’ясувалося, що рішення ухвалили організатори без нього, а Ловлесс заявив, що готовий приїхати до Києва.

Та варто зауважити — про страх у оригінальній назві навіть не йдеться. Англійською книга називається Do Things You Never Thought You Could, що в перекладі "Приборкання тигрів: Робіть те, про що ви ніколи не думали, що зможете". Український варіант "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" виявився практично ідентичним російському, що викликало хвилю критики видавництва.