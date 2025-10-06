"Это пройдет": британский коуч Джим Ловлесс в разговоре с "Телеграфом" — о том, как жить во время войны

Автор бестселлера "Иди туда, где страшно" Джим Ловлесс дал три совета, как украинцам не потерять внутреннюю силу, когда внешняя опасность становится частью обыденности.

Книга "Иди туда, где страшно" британского автора Джима Ловлесса – не просто мотивационное пособие. Это карта для тех, кто учится жить, несмотря на страх. Ловлесс, бизнес-коуч и консультант топ-менеджеров Fortune 500, вывел десять правил, как действовать, когда страшно.

Но в Украине у страха другое лицо — не эмоция, а угроза. О том, как оставаться сильным и сохранять равновесие во время войны, Ловлес поделился в разговоре с "Телеграфом" на 32 BookForum во Львове.

Как жить, когда страшно: три шага от Джима Ловлесса

Это пройдет: помни о временности тьмы

Несправедливо, что украинский народ сталкивается с опасностью, которую он не создавал, отмечает британский автор, однако есть несколько простых шагов, на которых следует сосредоточиться. И первый из них — помнить, что это пройдет.

Джим Ловлесс, автор бестселлера "Иди туда, где страшно", встретился с читателями на BookForum во Львове

Старайся о теле, энергии и любви

Второй шаг — заботиться о своем теле и энергии, находить силы любить друг друга и беречь контакт, с которыми любим. Ловлесс отмечает, бывают моменты, когда сделать со страхом ничего нельзя.

По моему мнению, чрезвычайно важно осознать, что мы можем работать вместе, заботиться о наших близких, братьях и сестрах и позволять им заботиться о нас, будь то на передовой или укрытии. Джим Ловлесс, писатель, коуч

Сосредотачивайся на задании, а не на страхе

Ловлесс отмечает, в моменты опасности нужно вернуть себя в настоящий момент: "Сосредоточившись на задаче, какой бы она ни была, будь то уход за нашей семьей, находящейся в опасности, или участие в боевых действиях, нужно чрезвычайно хорошо сосредоточиться на том, что мы делаем, вместо того, чтобы думать о том."

Он сравнивает момент страха с чувствами всадника, который перед стартом должен успокоить свою лошадь и быть в данный момент. По его словам, когда мы начинаем волноваться о том, что может произойти через 20-30 секунд, это уже ослабляет нас, тогда как сейчас особенно нужно оставаться сильными.

То, через что проходит украинский народ, разрывает сердце

Писатель не скрывает: его поразили истории украинцев, которых он встретил во Львове, в частности в Unbroken.

Даже просто стоя здесь, мы видим мужчину на двух протезах в нескольких метрах от нас — это напоминание о том, через что проходят украинцы и какие жертвы приносит ваш народ. И это разрывает сердце, но в то же время вдохновляет Джим Ловлесс, писатель, коуч

Ловлес планирует рассказать эти истории миру — чтобы страх украинцев стал не только трагедией, но и примером силы и достоинства.

Книга Ловлесса и шум в Украине вокруг нее

Вокруг книги Ловлесса развернулось несколько недоразумений в Украине. Мероприятие с мотивационным спикером было назначено еще летом, но его перенесли из-за ситуации безопасности. Читатели насмехались над иронией обстоятельств, ведь автор советует "идти туда, где страшно". Впоследствии выяснилось, что решение было принято организаторами без него, а Ловлесс заявил, что готов приехать в Киев.

Но стоит заметить — о страхе в оригинальном названии речь даже не идет. Английский книга называется Do Things You Never Thought You Could, что в переводе "Укрощение тигров: Делайте то, о чем вы никогда не думали, что сможете". Украинский вариант "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь" оказался практически идентичным российскому, что вызвало волну критики издательства.