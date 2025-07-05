Чоловіки повертаються з війни іншими. Психологиня дала поради, як не втратити родину

Вона розповіла, як зберегти "місточок" між двома світами

Війна, яку Росія веде проти України, стала важким випробуванням для всіх українців, а особливо для захисників і їхніх родин. Жінки залишаються самі з дітьми, в постійній тривозі за них та чоловіка. Трапляється, що після повернення військового з фронту, сім'ї не можуть знайти спільну мову та розпадаються.

Чому так стається, розповіла в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ" психотерапевтка Ольга Правдива. Вона сама є дружиною військового і мамою двох малюків.

"Причин може бути дуже багато. Дружина і діти можуть чекати чоловіка і батька, але коли він повертається, то все не таке, як було раніше. Люди змінюються. Чоловіки не можуть компенсувати всього, що було у сім’ї без нього. Тому так важливо підтримувати рутинний зв’язок — розповідати про дуже приземлені і прості речі: що поїли, що зробили, коли лягли спати. Ці найпростіші побутові деталі дають відчуття близькості: "Я поруч, я розумію, чим ви живете". Так не втрачається місточок між двома світами — війною і сім’єю", — розповіла вона.

За словами Ольги, на жаль, в Україні поки що немає системної практики адаптації військових після повернення з фронту, а вона дуже важлива. Для прикладу, в Ізраїлі військові після демобілізації проходять через центри відновлення, де з ними працюють психологи. Тільки після цього вони повертаються до своїх родин. Це дуже важлива ланка, яка допомагає м’яко перейти до мирного життя.

Ця практика потрібна не лише для військових, а для всіх, хто був на передовій і для кого умовно мирне життя може стати новим викликом. Йдеться про медиків, волонтерів. Особливо необхідна психологічна допомога тим, хто повертається після полону, чи має важке поранення.

"Окремо хочу зауважити, що коли чоловіки повертаються додому після поранення, втрати кінцівок, якихось функцій (зору, слуху, ін.), полону, з ПТСР. Для такої родини необхідна професійна підтримка психолога", — наголосила психотерапевтка.

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