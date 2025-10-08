Українська "Богдана" почала втрачати сили через снаряди: військова бʼє на сполох (відео)

Якщо раніше робота на САУ "Богдана" викликала у військових заздрість, то зараз емоції здебільшого негативні. Річ у тім, що славетна артустановка втратила у якості виконання завдань.

І все це через снаряди до "Богдани", пише військова Тетяна Чорновол. За її словами, для САУ не вистачає далекобійних снарядів, з якими вона і є найбільш ефективною.

"Раніше, коли стріляли Богдани ми пілоти FPV заздрили… Однак останнім часом чомусь все стало навпаки. "Богдани" стріляють і вперто не попадають", — пише військова.

Та, як виявилось, бідою для "Богдани" стали саме далекобійні снаряди, яких просто немає у потрібній кількості.

"Дзвоню, акушеру "Богдани", хвалюся: "Взули ми твою "Богдану", і взагалі це не перший раз, що з твоїми дівчатками "Богданками" не так?". "Ех, — каже він, — це все снаряди". Виявляється "Богдана", найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км зараз по всій лінії фронту забезпечується лише снарядами М107 максимальна дальність яких 15 км. Далекобійних снарядів для Богдани в закупках МО лише 5 відсотків. Тобто на фронті 95 % снарядів для "Богдани" на 15 км. 5 % на 40. Вибір, як бачимо, у артилеристів не великий.

Але це ще не все. Нагадаю, що я вчилася на артилериста, я знаю, що "максимальна" дальність, це не робоча дальність, вона не прицільна. Захожу у вікіпендію читаю, що відхилення від цілі у М107 на максимальці більше 100 метрів. Найкраще такими снарядами стріляти лише на 10 км -12 км", — пише Чорновол.

Військова наводить приклад, як "Богдани" не попали у ціль — будівля, у якій засіли росіяни. У той момент свою справу зробили FPV-дрони, які були у 14 км від цілі.

"Але це геть не нормально, коли біля нас в кіл-зону змушена заїжджати і стріляти під відкритим небом велика САУ, жирна ціль для ворога. Всі ворожі FPV тоді намагаються догнати її. Це справжня лотерея для розрахунку, для гаубиці. При чому це дурний, даремний ризик, адже ця сама САУ може працювати далеко за далеко за нашими спинами з лісосмуг. Вона може здалеку, безпечно і прицільно розбирати ворога далекобійними снарядами, а не так як зараз: даремна робота в умовах фантастичної небезпеки", — пише Чорновол.

Вона додає, що у розмові з артилеристами про САУ дізналась ще більше.

"Виявляється снаряди якими МО забезпечило "Богдани" по всій лінії фронту не лише по ТТХ не того, вони гімно навіть в свої категорії. Артилеристи кажуть, що прицільно вони можуть працювати лише на відстань 8 км. Отже "Богдані", щоб гарантовано було попасти по цілі, яку я дала на відео треба було стріляти посеред ворожих позицій. І ще вишенька на торті, ці снаряди закуплені в країні, яка є давнім союзником РФ", — зазначає Чорновол.

Військова наголошує, що в еру FPV з розширенням кіл-зони потрібно забезпечувати роботу будь-якої зброї на максимальній дальності.

"А тут навпаки: "Богдану" з надійно прицільних 35 км дальності перевели на 8 км. Я не можу осягнути глибину чи то тупості, чи то цинізму, чи то байдужості тих, хто проводить закупки для фронту.

І хоч, я давно не артилерист, але попрошу за всіх з арти: "Дорогі наші глибоко цивільні міністри оборони спробуйте хоч трохи розбиратися у зброї і постачати на фронт те, що там потрібно. Для САУ "Богдана" в еру FPV потрібні далекобійні снаряди"", — резюмує військова.