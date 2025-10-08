Украинская "Богдана" начала терять силы из-за снарядов: военная бьет тревогу (видео)

Если раньше работа на САУ "Богдана" вызывала у военных зависть, то сейчас эмоции в большинстве своем отрицательные. Дело в том, что знаменитая артустановка потеряла в качестве выполнения задач.

И все это из-за снарядов пишет военная Татьяна Черновол. По ее словам, для САУ не хватает дальнобойных снарядов, с которыми она и наиболее эффективна.

"Раньше, когда стреляли Богданы, мы пилоты FPV завидовали… Однако в последнее время почему-то все стало наоборот. Богданы стреляют и упорно не попадают", — пишет военная.

Но, как оказалось, бедой для "Богданы" стали дальнобойные снаряды, которых просто нет в нужном количестве.

"Звоню, акушеру "Богданы", хвастаюсь: "Обули мы твою "Богдану", и вообще это не первый раз, что с твоими девочками "Богданками" не так ли?". "Эх, — говорит он, — это все снаряды". Оказывается "Богдана", лучшая по дальнобойности САУ мира, стреляющая на 42 км сейчас по всей линии фронта обеспечивается только снарядами М107, максимальная дальность которых 15 км. Дальнобойных снарядов для "Богданы" в закупках МО только 55%. То есть на фронте 95% снарядов для "Богданы" на 15 км. 5 % на 40. Выбор, как видим, у артиллеристов не велик.

Но это еще не всё. Напомню, что я училась на артиллериста, я знаю, что максимальная дальность, это не рабочая дальность, она не прицельная. Захожую в википендию читаю, что отклонение от цели у М107 на максималке больше 100 метров. Лучше всего такими снарядами стрелять всего на 10 км -12 км", — пишет Черновол.

Военная приводит пример, как "Богданы" не попали в цель — здание, в котором засели россияне. В тот момент свое дело сделали FPV-дроны, которые были в 14 км от цели.

"Но это совсем не нормально, когда возле нас в кил-зону вынуждена заезжать и стрелять под открытым небом большая САУ, жирная цель для врага. Все вражеские FPV тогда пытаются догнать ее. Это настоящая лотерея для расчета, для гаубицы. При чем это глупый, бесполезный риск, ведь эта самая САУ может работать далеко за далеко за нашими спинами из лесополос. Она может издалека, безопасно и прицельно разбирать врага дальнобойными снарядами, а не так, как сейчас: бесполезная работа в условиях фантастической опасности", — пишет Черновол.

Она добавляет, что в разговоре с артиллеристами о САУ узнала еще больше.

"Оказывается снаряды которыми МО обеспечило Богданы по всей линии фронта не только по ТТХ не того, они плохие даже в свои категории. Артиллеристы говорят, что прицельно они могут работать только на расстояние 8 км. Следовательно "Богдане", чтобы гарантированно было попасть по цели, которую я дала на видео нужно было стрелять посреди вражеских. И вишенка на торте, снаряды закуплены в стране, которая является давним союзником РФ", — отмечает Черновол.

Военная подчеркивает, что в эру FPV с расширением кил-зоны нужно обеспечивать работу любого оружия на максимальной дальности.

"А здесь наоборот: "Богдана" из надежно прицельных 35 км дальности перевели на 8 км. Я не могу постичь глубину то ли тупости, то ли цинизма, то ли равнодушия тех, кто проводит закупки для фронта.

И хоть, я давно не артиллерист, но попрошу за всех из арты: "Дорогие наши глубоко гражданские министры обороны попробуйте хоть немного разбираться в оружии и поставлять на фронт то, что там нужно. Для САУ "Богдана" в эру FPV нужны дальнобойные снаряды", — резюмирует Черновол.