Був перлиною центру України. Яка доля спіткала відомий санаторій (фото)

Він існує з 1970 року

В Україні є чимало відомих санаторіїв, які ще 40 років назад приймали тисячі людей. Однак серед них є ті, які функціонують й досі, до прикладу, санаторій "Березовий гай" у Вінницькій області.

"Телеграф" розповість, що сталось з цим місцем та покаже, як він виглядає зараз. Зауважимо, що санаторій знаходиться у сучасному радоновому курорті в м. Хмільник. Він спеціалізується на радонотерапії, лікуванні за допомогою вод, насичених невеликою кількістю радіоактивного газу радону.

Санаторій "Березовий гай" з 1970 року вважається перлиною міста Хмільник. За часи свого розквіту, до 90-х років, щороку сюди приїздили понад 70 тисяч людей. Путівки від підприємств на цей курорт були рідкісними і дуже швидко розлітались. Відомо, що територія санаторію знаходиться за містом, в лісовому масиві з озером. Це дозволяє гостям гуляти лісовими масивами та відпочивати.

Як виглядає санаторій Березовий гай

Санаторій Березовий гай

Зараз санаторій і досі функціонує. Люди, які відпочивають тут, отримуються п'ятиразове харчування з можливістю коректувати раціон залежно від потреб. Зазначається, що вся їжа готується на пару. Окрім того, є дитячий майданчик, спортивний зал, тенісний і більярдний столи. Санаторій організовує екскурсійні поїздки. Ще є доступ до кіноконцертного залу, кафе і ресторану з живою музикою.

Номери санаторію Березовий гай

Наразі вартість одного дня у санаторію становить від 1 000 грн за добу. У вартість входить проживання, без процедур та екскурсій. Більшість номерів мають досить непоганий ремонт. Видно, що вони доглянуті та чисті.

