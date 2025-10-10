Дорога туди була вся у крові: яка соляна шахта в Україні стала могильником для 3600 людей (фото)

На місці Саліни був санаторій, але тепер там є соляна яма, де лежать трупи розстріляних радянською владою

Саліна — урочище та колишня соляна шахта на Львівщині, відома не лише своєю давньою історією видобутку солі, а й трагічними подіями Другої світової війни. Там розстріляли понад 3500 людей.

Ця шахта розташована поблизу села Солянуватка у Львівській області, недалеко від міста Добромиль. Спочатку там був санаторій, але пізніше місце перетворилось на братську могилу, як написали в "Історична правда".

Протягом століть ця шахта мала значення не лише для Галичини, а й для сусідніх країн — Польщі, Словаччини та Австрії. Пізніше на території урочища діяв санітарно-оздоровчий комплекс із санаторієм на 365 ліжок та лікувальними закладами для хворих на туберкульоз, пневмонію та бронхіальну астму, який закрили за рішенням Львівського обласного відділу охорони здоров’я у 80-х роках.

Водночас урочище Саліна стало місцем однієї з найбільших трагедій Другої світової війни на цих теренах. У червні 1941 року органи НКВС розстріляли близько 3600 людей, а шахта була заповнена тілами жертв, які були неугодні для радянської влади. Крім того, там находили тіла дітей.

Як казала Любомира Бачара, мешканка сусіднього з урочищем Саліна села Соляноватка, до Саліни постійно тяглися вантажні машини. Є ймовірність, що туди звозили тіла вбитих в'язнів для утилізації. Коли почалась війна, у Москві постало питання, куди дівати велику кількість ув'язнених ідеологічних ворогів, зокрема членів патріотичних організацій, а також студентів, вчителів, священників, бізнесменів, яких було засуджено до смертної кари. Радянська влада вирішила масово вбити їх і привезти в Саліну. Після цих вантажівок на дорозі було багато крові. Туди кидали, як живих, так і мертвих.

Під час розстрілу постійно працювали двигуни, за допомогою яких намагалися заглушити крики та постріли. Деяких людей убивали дерев’яними молотами, а напівживих скидали на стометрову глибину шахти.

Масове поховання змогли виявити трохи пізніше, коли радянські війська вже втекли від наступу німецьких військ. Прийшли словацькі групи. Вони дізнались про подію від селян і пошли шукати сліди злочину.

Люди почали розкопувати шахту, куди скидали трупи й всі були шоковані, адже вона до верху була заповнена розстріляними. Тоді вдалось дістати близько 500 осіб, а решта були розкладені на частини. Через страшенну спеку стояв сморід. Було вирішено закопати шахту з людьми.

Могилу, яку зробили місцеві активісти, руйнували кілька раз під час Радянського часу. Однак щоразу люди находили це місце й знову ставили хрест.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про історію Бабиного Яру. Там було закатовано, розстріляно та отруєно понад 195 тисяч людей.