Жахлива їжа та брудні номери? Яка доля спіткала легендарний санаторій Трускавця

Тут свого часу відпочивали працівники КДБ СРСР з родинами

В Україні є чимало санаторіїв, які занепали та не працюють, однак є ті, що й досі приймають клієнтів. До прикладу, санаторій "Трускавець" у Львівській області.

"Телеграф" розповість, що з ним сталось та які ціни там зараз. Зауважимо, що повна назва — санаторій "Трускавець" Служби Безпеки України. Він знаходиться у центрі Трускавця, по вул. Шевченка, 23.

Історія славетного санаторію "Трускавець"

Цей санаторій звели у 1977 році як відомчу оздоровчу будівлю. Тоді вона приймала працівників КДБ СРСР та їхніх родин. Потрапити на відпочинок до "Трускавця" було досить важко, адже путівки розлітались швидко, а без них майже не реально. Відомо, що основна перевага цього санаторію — близькість до бювету мінеральних вод, ринку, вокзалу.

Як виглядає санаторій "Трускавець"

Свого часу санаторій "Трускавець" був дуже популярним і його заповненість не залежала від сезону, адже українці полюбляли сюди їздити. Тут, окрім різних процедур, ще й гарні краєвиди та гірське повітря, яке багатьом приходилось до смаку. Вже у 2014-2017 пройшла реконструкція санаторію, після якої було оновлено кілька фасадів, номерів та територію.

Санаторій "Трускавець"

Як виглядає санаторій зараз

Зараз санаторій і досі працює. Тут є кілька типів номерів: "Стандарт", "Напівлюкс", "Люкс", "Дуплекс", "Апартаменти". Триразове харчування, чимало оздоровчих процедур та кімнат для відпочинку, спорту.

Їдальня у санаторії "Трускавець"

Зона відпочинку

На фото, які вказані на сайті, санаторій виглядає досить непогано, не сучасно, але чистенько. Вартість доби перебування стартує від 1200 за людину, тобто за двох треба буде за один день платити від 2400 грн. Цікаво, що усі номери розраховані на 2-4 людини, а ціна вказана за одну.

Скільки коштує номер у санаторії "Трускавець"

Вана кімната у номері

Зала для занять спортом

Окрім у того, у мережі чимало непозитивних відгуків у бік санаторію. Адже люди скаржаться на їжу, яка і не смачна, і не дієтична, як вказано на сайті. До того ж є нарікання і на чистоту у номерах.

