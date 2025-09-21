Колись міг прийняти півтори тисячі відпочивальників, а зараз став руїною: що стало з легендарним санаторієм на Дніпрі (фото)

Колись відпочивальники тут могли провести відпустку з розкішним видом на Дніпро

Санаторії в Україні залишаються одним з основних видів оздоровлення та відпочинку. Попри їхню популярність та попит, велика частина таких закладів наразі перебуває у стані фактичної руйнації. Одних з них – санаторій "Дніпровський", розташований у мальовничому районі Романкове в Кам’янському на Дніпропетровщині.

"Телеграф" розповість історію його відкриття та занепаду, а також покаже фотографії, зроблені і в період розквіту закладу, і в буремні часи його повного занепаду.

Офіційно будинок відпочинку на базі майбутнього санаторію відкрився 13 травня 1980 року. Саме санаторій почав працювати в 1991 році.

Будівництво санаторію "Дніпровський" у 1982 році

Колись він вважався однією з найкращих оздоровчих закладів регіону. Одночасно в ньому могли відпочивати півтори тисячі відвідувачів, а його 21-гектарна паркова зона створювала ідеальне оточення для лікування та відпочинку серед природи.

Відпочинок в санаторії "Дніпровський"

Заклад спеціалізувався на лікуванні хвороб дихальної, серцево-судинної, нервової та опорно-рухової систем, а також жіночих захворювань. Тут працювали водолікувальне відділення, фізіотерапія, стоматологія, кардіологічні та діагностичні кабінети.

Санаторій "Дніпровський" в роки свого розквіту

Для пацієнтів тут були доступні басейн, кінозал, ресторан, більярдна та дитячий майданчик для найменших відвідувачів.

Вид на Дніпро на території закинутого санаторію "Дніпровський"

Але вже у 2000-х почалися серйозні проблеми: брак фінансування та відсутність інвесторів призвели до занепаду. Колишні працівники санаторію розповідали таке:

Я працювала в санаторії з 1994 до 2008 року. На моїх очах він процвітав. Це було за головлікаря Ткаченко В.Д., якого пізніше відправили на заслужений відпочинок. А потім, за чутками, його почали розвалювати руками наступних "керівників", щоб той не заважав розквіту санаторію "Славутич" в м. Верхньодніпровськ. Мабуть, так і є, бо ще в мої роки відчувалася конкуренція між санаторіями, і у керівництва "Славутича" були більш міцні зв’язки в Києві колишня співробітниця санаторію "Дніпровський"

Спогади колишньої працівниці закладу

Фактично санаторій остаточно припинив роботу близько 2017 року. Спроби відновити роботу роках не вдалися — спочатку через фінансові труднощі, а потім через пандемію й повномасштабну війну. 21 січня 2019 року державні виконавці описали та наклали арешт на майно санаторію, щоб погасити борги перед державою.

Багатоповерховий корпус закинутого санаторію "Дніпровський"

Сьогодні "Дніпровський" перетворився на руїну. Вибиті вікна, зруйновані корпуси, вирізані труби й кабелі, знищене обладнання та котельня. Попри наявність охорони, територія беззахисна перед мародерами, особливо після демонтажу понад 100 метрів огорожі. Місцеві мешканці називають його "санаторієм-привидом".

Верхній поверх санаторію "Дніпровський"

Природа поступово відвойовує простір: алеї заросли чагарниками, територія нагадує джунглі, де особливо активно розрісся айлант — дерево-бур’ян, яке буквально захопило колишню паркову зону. Місцеві активісти зі спільноти "ALTERKAM" опублікували колажі-порівняння з тим, який вигляд мала місцевість санаторію раніше та зараз.

Зала санаторію "Дніпровський" зараз та в часи розквіту закладу

Такий вигляд колись мав басейн в закладі:

Басейн в санаторії "Дніпровський" колись та зараз

Кімнати для відпочивальників

Зараз природа на території санаторію "Дніпровський" вже взяла все в свої руки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російська окупація зруйнувала багато українських санаторіїв, проте в анексованому Криму й досі функціонують окремі заклади, зокрема відомий санаторій "Судак".