Ще померзнемо. Коли в різних областях України стартує опалювальний сезон

Вирішальним фактором буде середньодобова температура

В Україні теплопостачання можуть запусти по всім областям вже протягом 10 днів. Але остаточне рішення будуть приймати органи самоврядування.

Що треба знати:

Запуск опалювального сезону у містах залежатиме від середньодобової температури

Найскладніша ситуація з опаленням у Харкові

Є міста в Україні, де вже запустили теплопостачання

Як зазначив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко, запуск опалення допоможе зменшити навантаження на електромережу, яке зросло через похолодання. Адже різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця.

За його словами, значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.

Яка ситуація з опалення у ключових містах України

Дніпро. До подачі тепла в обласному центрі готові на 99 відсотків, повідомили на офіційному сайті міської ради. Однак міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив, що через російські удари по енергетиці початок опалювального сезону будуть відтягувати. Тому встановлено температурну межу: середньодобова температура нижче +8 °C три доби поспіль.

До подачі тепла в обласному центрі готові на 99 відсотків, повідомили на офіційному сайті міської ради. Однак міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив, що через російські удари по енергетиці початок опалювального сезону будуть відтягувати. Тому встановлено температурну межу: середньодобова температура нижче +8 °C три доби поспіль. Запоріжжя . Очільник ЗОВА Іван Федоров казав, що запуск теплопостачання заплановано на початок листопада. Але кінцеве рішення — за містом і залежить від погоди та готовності мереж.

. Очільник ЗОВА Іван Федоров казав, що запуск теплопостачання заплановано на початок листопада. Але кінцеве рішення — за містом і залежить від погоди та готовності мереж. Харків . У цьому місті ситуація найважча, адже внаслідок російських атак було знищено головні генеруючі потужності. Однак у деяких пологових вже запустили опалення. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що Харківська область готова до опалювального сезону на 98%. Він розповів: спершу батареї нагріються на об’єктах соцінфраструктури – школи, дитячі садочки, лікарні. А побутовим споживачам, орієнтовно, готуються подати тепло 1 листопада. Однак будуть дивитись на погодні умови.

. У цьому місті ситуація найважча, адже внаслідок російських атак було знищено головні генеруючі потужності. Однак у деяких пологових вже запустили опалення. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначав, що Харківська область готова до опалювального сезону на 98%. Він розповів: спершу батареї нагріються на об’єктах соцінфраструктури – школи, дитячі садочки, лікарні. А побутовим споживачам, орієнтовно, готуються подати тепло 1 листопада. Однак будуть дивитись на погодні умови. Суми . У місті опалення вмикатимуть з 27 жовтня. Так вирішили на онлайн-засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ.

. У місті опалення вмикатимуть з 27 жовтня. Так вирішили на онлайн-засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської МТГ. Одеса . Наразі у місті говорять що опалення планують запускати не раніше 10 листопада. Адже в області постраждали генеруючі потужності, наразі ведуться відновлювальні роботи.

. Наразі у місті говорять що опалення планують запускати не раніше 10 листопада. Адже в області постраждали генеруючі потужності, наразі ведуться відновлювальні роботи. Київ . У столиці запуск опалення залежатиме від погодних умов. Орієнтовно тепла варто очікувати з початку листопада. Технічно Київ готовий до опалювального сезону, але знищенна на 60% газовидобувана інфраструктура не дозволяє почати подачу тепла зараз. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі "Київ24" казав, що газ знадобиться більше тоді, коли буде -10 чи -15, в січні-лютому, ніж зараз.

. У столиці запуск опалення залежатиме від погодних умов. Орієнтовно тепла варто очікувати з початку листопада. Технічно Київ готовий до опалювального сезону, але знищенна на 60% газовидобувана інфраструктура не дозволяє почати подачу тепла зараз. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі "Київ24" казав, що газ знадобиться більше тоді, коли буде -10 чи -15, в січні-лютому, ніж зараз. Львів. Місто готове до опалювального сезону на 99%. З 20 вересня внутрішньобудинкові системи почали заповнювати водою. Як повідомив на Facebook-сторінці перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, опалення у місті увімкнуть, коли середньодобова температура три доби поспіль триматиметься на рівні +8°. У школах, садках та лікарнях будуть запускати опалення швидше, залежно від температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто може не отримати державну допомогу в листопаді на опалення.