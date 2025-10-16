Якщо немає світла та опалення: п’ять ефективних способів утеплити своє житло

Є варіанти на будь-який гаманець

В Україну вже нагрянули холоди, але опалення у будинках у середині жовтня все ще не включили. Тому українцям необхідно знати, як обігріти своє житло у різний спосіб до того, як батареї в будинку нарешті стануть гарячими.

Що потрібно знати:

Опалення в будинках включать лише коли температура повітря на вулиці протягом кількох днів буде на рівні +8 або нижче

Найдорожчий спосіб утеплення обійдеться в межах 20-25 тисяч гривень.

Є п’ять варіантів обігріву житла, що підійдуть навіть в умовах відключення світла.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про джерела тепла, які допоможуть зігрітися вдома в холоди та хоч трохи замінити опалення. Будуть розглянуті різні варіанти та різні суми.

Обігрівач з портативною електростанцією

Цей варіант буде найдорожчим, але досить ефективним та зручним, щоб обігріти житло. Потужна електростанція дозволяє підключати обігрівачі та інші побутові прилади навіть без електропостачання, пише "Новини. Live".

Ціна на обігрівач абсолютно різна, залежно від моделі. Обійдеться він у кілька тисяч гривень.

Обігрівач

При цьому вартість зарядної станції потужністю 1200 Вт коштуватиме приблизно 15 тисяч гривень. Ціна також залежить від моделі.

Електростанція

Газові або гасові нагрівачі

Портативні газові чи парафінові прилади добре прогрівають приміщення. Проте варто врахувати, що вони потребують особливої обережності. Ці пристрої споживають кисень і можуть виділяти чадний газ. Використовувати їх потрібно тільки в приміщеннях, що добре провітрюються, і в жодному разі не залишати без нагляду.

Вартість таких нагрівачів у середньому –3-4 тисячі гривень.

Газовий обігрівач

Гасовий обігрівач

Грілка

Ще одним і простим способом зігрітися є грілка. Після контакту із повітрям вони виділяють тепло ще до 8 годин. Їх можна покласти біля тіла, під ноги, під одяг чи просто тримати на ньому руки.

Ціни на грілки не високі.

Грелка

Теплоізолюючі штори або жалюзі

Теплоізолюючі штори або жалюзі можуть значно знизити втрати тепла через вікна, особливо вночі. Виберіть щільні тканини або спеціальні термоштори, які створюють додатковий бар’єр між холодним склом та теплим повітрям у кімнаті. Вдень відкривайте штори, щоб упустити сонячне тепло, а ввечері закривайте їх для збереження тепла.

Їхня вартість залежатиме від розміру та виробника.

Теплоізолюючі штори

Теплоізолюючі штори

Електропростирадло або електроковдра

Ще один дієвий спосіб зігрітися — електроковдра або електропростирадло.

Вартість на них від 650 гривень до кількох тисяч. Деякі моделі можна використовувати через USB, тобто при відключеннях світла підключати до повербанку або електростанції.

Електропростирадло — скільки коштує

Електроковдра — скільки коштує

