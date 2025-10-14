Львів чекає морозів без опалення. "Телеграф" дізнався, чи готувалося взагалі місто до зими

Місто готове до зими технічно, але не енергетично

Попри задекларовану готовність Львова до опалювального сезону, мер міста Андрій Садовий закликав вже готувати альтернативні джерела тепла. Наскільки ситуація може бути несприятлива, вивчав "Телеграф".

Наприкінці вересня перший заступник мера Андрій Москаленко заявив — "Львів готовий на 99% до зими". До 5 жовтня мали завершити останні ремонти і досягнути позначки готовності у 100%. Та вже за кілька днів від граничної дати після масштабних обстрілів Садовий каже: "найближчі кілька тижнів ми не зможемо подати опалення".

Що відомо про підготовку до опалювального сезону у Львові

На запит "Телеграфу" до міської ради Львова, чиновники зазначили, що у Львові протестовано 1068 теплових мереж, реконструйовано 6,16 км, усунено 347 пошкоджень після тестування. Щоправда, не у віданні "Львівтеплоенерго" наявність резервного живлення та й про мобільні котельні відповідати відмовились, посилаючись на воєнний стан.

Відповідь на запит "Телеграфу"

Москаленко ж в заяві був більш відкритий та повідомив, що в місті розроблені варіанти, як підприємства працюватимуть за повної та часткової відсутності газу та електропостачання, котельні також мають резервне живлення та запаси пального.

У різних районах біля шкіл встановили 18 твердопаливних котелень. Та підготували запас дров та палети для них Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова

Систему опалення увімкнути мають тоді, коли середньодобова температура три доби поспіль триматиметься на рівні +8 градусів. Заклади соціальної сфери можуть отримати тепло раніше — за запитом окремо.

Чому опалення не буде ще кілька тижнів

У жовтні Львів отримав лише 8 мільйонів кубометрів газу, тоді як для повноцінного запуску опалення потрібно щонайменше 18 мільйонів. Наразі тепло подали лише до лікарень, шкіл і дитячих садків. Після тестування системи, якщо газу не вистачатиме — соціальна сфера буде у пріоритеті, а батареї у будинках залишаться холодними.

Близько 350 тисяч львів’ян, які мешкають у приватних будинках, користуються індивідуальним або пічним опаленням. Натомість мешканцям багатоповерхівок доведеться чекати щонайменше кілька тижнів. У "Львівтеплоенерго" вже повідомили, що альтернативне опалення варто шукати у пунктах обігріву.

Що у Львові можна зробити окремо, що було тепло

Попередньо, йдеться про кілька тижнів затримки з початком опалювального сезону. Щоб забезпечити себе альтернативними джерелами, місто пропонує скористатися програмою компенсації вартості генераторів. Працює вона для ОСББ.

Наразі місто готується до можливих блекаутів тестуючи всі системи одночасно. Зокрема, добу можуть пропрацювати на окремому живленні світлофори на найбільших перехрестях.

Львів зустріне перші морози вже за кілька днів

Протягом найближчого тижня в Україні і у Львові зокрема температура повітря суттєво знижуватиметься. Вночі очікується -1 вже 20 жовтня. Від заяви Садового по "три тижні" промайне лише 11 днів.

Прогноз погоди у Львові на місяць

Раніше "Телеграф" розповідав, що морози накриють не тільки захід України. Але серед областей, де вже за тиждень вночі мінус, тільки в одному почали опалювальний сезон для багатоповерхівок.