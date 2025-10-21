Еще померзнем. Когда в разных областях Украины стартует отопительный сезон

Решающим фактором станет среднесуточная температура

В Украине теплоснабжение может быть запущено по всем областям уже в течение 10 дней. Но окончательное решение будут принимать органы самоуправления.

Что нужно знать:

Запуск отопительного сезона в городах будет зависеть от среднесуточной температуры

Самая сложная ситуация с отоплением в Харькове

Есть города в Украине, где уже запустили теплоснабжение

Как отметил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко, запуск отопления поможет уменьшить возросшую нагрузку на электросеть из-за похолодания. Ведь резкое понижение температур привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца.

По его словам, значительная часть украинцев сейчас вынужденно обогревает дома с помощью кондиционеров и электрообогревателей, что существенно нагружает энергосистему.

Какая ситуация отопления в ключевых городах Украины

Днепр. К подаче тепла в областном центре готовы на 99 процентов, сообщили на официальном сайте городского совета. Однако городской голова Днепра Борис Филатов объяснил, что из-за российских ударов по энергетике начало отопительного сезона будут оттягивать. Поэтому установлен температурный предел: среднесуточная температура ниже +8 °C трое суток подряд.

. Глава ЗОВА Иван Федоров говорил, что запуск теплоснабжения запланирован на начало ноября. Но конечное решение – за городом и зависит от погоды и готовности сетей. Харьков . В этом городе ситуация тяжелая, ведь в результате российских атак были уничтожены главные генерирующие мощности. Однако в некоторых роддомах уже запустили отопление. Глава ХОВА Олег Синегубов отмечал, что Харьковская область готова к отопительному сезону на 98%. Он рассказал: сначала батареи нагреются на объектах социнфраструктуры – школы, детские сады, больницы. А бытовым потребителям ориентировочно готовятся подать тепло 1 ноября. Однако будут смотреть на погодные условия.

. В городе отопление будет включаться с 27 октября. Так было решено на онлайн-заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской МТГ. Одесса . Сейчас в городе говорят, что отопление планируют запускать не раньше 10 ноября. Ведь в области пострадали генерирующие мощности, сейчас ведутся восстановительные работы.

. Сейчас в городе говорят, что отопление планируют запускать не раньше 10 ноября. Ведь в области пострадали генерирующие мощности, сейчас ведутся восстановительные работы. Киев . В столице запуск отопления будет зависеть от погодных условий. Ориентировочно тепла следует ожидать с начала ноября. Технически Киев готов к отопительному сезону, но уничтоженная на 60% газодобывающая инфраструктура не позволяет начать подачу тепла сейчас. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире "Киев24" говорил, что газ понадобится больше тогда, когда будет -10 или -15, в январе-феврале, чем сейчас.

