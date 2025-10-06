"Це буде найважча зима". Яке українське місто очікує холод і пітьма після атак РФ

Ресурси "Обленерго" обмежені, дещо відновити швидко неможливо

Російські удари по енергетиці у Харкові завдали великих проблем місту. Тепер зима 2025-2026 може бути найважчою з початку повномасштабного вторгнення.

Що треба знати:

Росія знищила трансформаторні підстанції у Харкові

Без світла залишились понад 20 тисяч абонентів

Прогнози на зиму не втішні

Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, за останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції. Вони живили місто. Вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, наразі — близько 3,5 тисяч.

"Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", — каже Терехов.

Мер наголосив, що злагоджена робота енергетиків допомогла швидко відновити електропостачання. Однак ресурси "Обленерго" та Харкова обмежені, як й всієї країни. Терехов закликав дивитись правді в очі: Росія не зупинить свій терор і над Україною дійсно нависла загроза холодної та темної зими.

"Будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього", — додав голова міста.

Втім Харків продовжує посилено готуватись до зими та опалювального сезону, ремонти котелень та тепломереж не зупиняють.

Додамо, що навіть президент України Володимир Зеленський відзначив наростаючу напругу від російських ударів по енергетиці. Наразі голова держави не може спрогнозувати, яка зима чекає українців, але закликає усіх готуватись і зустріти її як належить.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка ситуація з енергетикою зараз і які проблеми очікуються.