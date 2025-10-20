Субсидії на опалення 2025: хто може не отримати державну допомогу в листопаді

Субсидії у 2025–2026 році: правила, терміни та нові обмеження

З 1 жовтня 2025 року Пенсійний фонд України розпочав розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Для більшості громадян це відбуватиметься автоматично, включно з домогосподарствами, які влітку отримували субсидію 0,00 грн.

В Україні існують три основні види субсидій: житлова субсидія на оплату комунальних послуг, субсидія на придбання твердого та рідкого палива для опалення та субсидія на житло для ВПО. "Телеграф" розкаже, що нового очікується в цей опалювальний період з субсидіями на комуналку та паливо.

Хто може отримати субсидію

В Україні субсидію можуть отримати громадяни з низьким доходом, які офіційно проживають у житлі, сплачують за комунальні послуги, але їхній дохід не дозволяє повністю забезпечити оплату. Важливо, що розраховують субсидію в межах соціальних норм за кількістю зареєстрованих осіб.

Як нараховується житлова субсидія

Подати заяву можна поштою, у відділеннях ПФУ, ЦНАПі, на порталі ПФУ. Окрім порогу доходу, є й інші причини не надавати субсидію.

Субсидія не призначається, якщо борг за житлово-комунальні послуги:

для пересічних громадян — при заборгованості понад три місяц і і перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн)

і і перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для дитячих будинків сімейного типу, багатодітних та прийомних сімей поріг заборгованості — 4 000 грн.

Коли платять субсидію за опалення

Попри переживання українців з приводу зміни часових рамок опалювального сезону, в розрахунку субсидії ситуація незмінна. Це відбувається з урахуванням опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня. Якщо документи подані з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія нараховується з початку опалювального періоду. Якщо подати пізніше — з місяця подачі. В листопаді її виплачуватимуть за жовтень. Для тих, в кого призначена — буде більша за рахунок опалення.

Що нового для ВПО

Юридичний порадник для ВПО наголошує, в цей опалювальний сезон посилили контроль за подвійними виплатами. Якщо родина вже отримала одноразову виплату від міжнародної організації на тверде паливо — державна субсидія на ті ж потреби не призначається. Якщо міжнародна допомога покрила лише паливо, держава нарахує субсидію чи пільгу на оплату комунальних послуг. З 2026 року призначення субсидій буде можливе лише після офіційного підтвердження отримання/неотримання допомоги від міжнародних організацій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни постійно атакують енергосистему України. Через це опалювальний сезон в більшості областей зсунувся на початок листопада.