Не варто боятися? За яких умов "Резерв+" може отримати доступ до реєстру боржників – пояснення експерта

ТЦК не цікавлять фінансові обов'язки, має служити — будеш

Право голосу та наявність боргів не роблять українців більш "уразливими" до уваги з боку терцентрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі система "Резерв+" хоч інтегрована з державними реєстрами та базами даних, але не змінює підходу до мобілізації. Призивають тих, хто може служити, не зважаючи на фінансові зобов'язання.

На цьому в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" наголосив Іван Тимочко — військовий експерт та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Оновлення алгоритмів дії системи мобілізаційного та військового обліку "Резерв+", яка тепер інтегрована з базами даними та державними реєстрами викликає занепокоєння. Зокрема, дехто вважає, що, наприклад, доступ до реєстру виборців відкриє представникам ТЦК та СП якусь додаткову інформацію. Хоча насправді, пояснює Іван Тимочко, автоматично обираються лише дані відповідно до чітких критеріїв: чи підпадає людина під військову службу, чи ні.

Коли я колись перелічував всі реєстри, люди мало на що звернули увагу, але дуже зацікавилися, коли я згадав реєстр виборців. Заголовки одразу були: "Хто голосував, буде призваний в армію". Насправді реєстр виборців і справді один із найповніших. Немає жодного приводу боятися цього, наголошує експерт.

Натомість не відбулось поєднання "Резерв+" з базами даних боржників, які наразі "охороняє" банківська таємниця. Перш за все через різні стандарти зберігання даних і формати та через правові обмеження.

Якщо цього немає в законі, то ніхто не отримує доступ до такої інформації й вона не використовується, наголошує Іван Тимочко.

Тож без законодавчих змін ТЦК та СП не можуть отримувати інформації про боржників. І, до речі, наявність фінансових зобов'язань у військовозобов'язаних, не звільняє їх від призову.

