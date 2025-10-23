Чи можуть мобілізувати жінок в Україні? Тимочко розповів, чому не можна "ховатися за спинами чоловіків"

Вважати, що якісь професії "чоловічі" чи "жіночі" неправильно

Мобілізація жінок в Україні має військову доцільність. Вважати, що якісь професії "чоловічі" чи "жіночі" неправильно.

Що потрібно знати:

Формування резерву з жінок – доцільно

Чим менше жінки ховатимуться "за спиною" чоловіків, тим менше голосів буде за призов жінок під тиском

Чи логічно замінювати жінками виробничі професії, де зараз чоловіки масово призиваються

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив військовий експерт та голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Більше про мобілізацію, БЗВП та застосунок "Резерв+" можна дізнатися у повній версії інтерв’ю "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

На його думку, якщо ми говоримо про облік, то правильно вести реєстр певних спеціальностей, які можуть знадобитися під час мобілізації: медики, медсестри, бухгалтери, юристи та інші спеціальності.

Вважати, що якісь професії "чоловічі" або "жіночі" є неправильним. Жіноча служба у нас добровільна. І я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться "за спиною" чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском. Це один бік питання. вважає Тимочко

Тимочко впевнений, що якщо це не обговорювати відкрито, то противник сіятиме між нами розбрат та паніку.

Інше питання — доцільність призову в кожному конкретному випадку. Чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз чоловіки масово призиваються? Це треба обговорювати. Військова служба — це не тільки робота на фронті. Є сотні професій, де не потрібна важка фізична праця: інформаційна сфера, кіберпростір, бухгалтерія, юриспруденція, кадровики, журналістика тощо. Наша війна гібридна, тому і ці напрямки дуже важливі. додав експерт

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно обов’язково зробити перед мобілізацією та ВЛК.