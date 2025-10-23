Не стоит бояться? При каких условиях "Резерв+" может получить доступ к реестру должников – объяснение эксперта

ТЦК не интересуют финансовые обязательства, должен служить — будешь

Право голоса и наличие долгов не делают украинцев более "уязвимыми" со стороны терцентров комплектования и социальной поддержки. Сейчас система "Резерв+" хоть интегрирована с государственными реестрами и базами данных, но не изменяет подход к мобилизации. Призывают тех, кто может служить, несмотря на финансовые обязательства.

На это в эксклюзивном интервью "Телеграфу" обратил внимание Иван Тимочко — военный эксперт и председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Обновление алгоритмов действия системы мобилизационного и военного учета "Резерв+", которая теперь интегрирована с базами данных и государственными реестрами, вызывает беспокойство. В частности, некоторые считают, что, например, доступ к реестру избирателей откроет представителям ТЦК и СП какую-то дополнительную информацию. Хотя на самом деле, объясняет Иван Тимочко, автоматически выбираются только данные в соответствии с четкими критериями: подпадает ли человек под военную службу или нет.

Когда я когда-то перечислял все реестры, люди мало на что обратили внимание, но очень заинтересовались, когда я вспомнил реестр избирателей. Заголовки сразу были: "Кто голосовал, будет призван в армию". На самом деле реестр избирателей действительно один из самых полных. Нет никакого повода бояться этого, подчеркивает эксперт.

При этом не произошло объединение "Резерв+" с базами данных должников, которые сейчас "охраняет" банковская тайна. Прежде всего из-за различных форматов и стандартов хранения данных, а также правовых ограничений.

Если этого нет в законе, никто не получает доступ к такой информации и она не используется, отмечает Иван Тимочко.

Так что без законодательных изменений ТЦК и СП не могут получать информацию о должниках. И, кстати, наличие финансовых обязательств у военнообязаных не освобождает их от призыва.

