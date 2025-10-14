"Бойові підрозділи" залучають до груп сповіщення ТЦК: що це може означати на практиці
У Тернополі заявили про залучення "бойових підрозділів" до оповіщення чоловіків. Звучить гучно, але що це насправді означає?
В Тернопільському обласному ТЦК та СП 14 жовтня здивували громадськість повідомленням, щодо залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. "Телеграф" спробував розібратися, що ж це означає на практиці.
Що потрібно знати
- Тернопільський ТЦК заявив про залучення бойових підрозділів до оповіщення громадян.
- Насправді може йтися про відрядження окремих військових для рекрутингу та відбору кандидатів.
Про це ТЦК та СП Тернопільщини зазначив у своїх офіційних соцмережах. Наголошують — людський капітал є визначальним.
Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян
Згідно з поясненням в дописі, групи формуватимуться з військових, яких поважають побратими та які мають бойовий досвід. За припущенням ТЦК, це допоможе підвищити довіру до мобілізації та забезпечити дотримання законності. Також нагадали, що заходи оповіщення проводять разом з поліцією та ыншими силовиками.
Що наразі означає "бойові підрозділи для оповіщення"
Як пояснили "Телеграфу" у одному з ТЦК, існує практика, за якої військові частини направляють своїх військовослужбовців у відрядження до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою відбору кандидатів для подальшого проходження служби у своїх підрозділах.. Тобто ці окремі військові дійсно можуть залучатися до заходів оповіщення і потім серед "кандидатів на мобілізацію" провести рекрутингові заходи і навіть відібрати собі кандидатів на контракт.
Перед вибором потрапити "кудись" або до зрозумілого підрозділу, чимало військовозобов'язаних виберуть другий варіант — на цьому переважно і будується сьогодні рекрутинг. Але на думку співрозмовника "Телеграфу, це не коректно називати залученням бойових підрозділів — це окремі військовослужбовці певного підрозділу прибувають у відрядження до ТЦК. Ймовірно, у Тернополі мають місце інші дії, або ж інформацію було подано некоректно.
Важливо зазначити, що заява Тернопільського ТЦК та СП з'явилася після низки випадків мобілізації, які громадськість вважає спірними. Саме з ТЦК пов'язують бійку, яка сталася в Тернополі напередодні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в розшуку ТЦК та СП перебувають 1,5 млн чоловіків через неоновлення облікових даних. Здебільшого вони не працюють та ховаються.