"Бойові підрозділи" залучають до груп сповіщення ТЦК: що це може означати на практиці

У Тернополі заявили про залучення "бойових підрозділів" до оповіщення чоловіків. Звучить гучно, але що це насправді означає?

В Тернопільському обласному ТЦК та СП 14 жовтня здивували громадськість повідомленням, щодо залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. "Телеграф" спробував розібратися, що ж це означає на практиці.

Що потрібно знати

Тернопільський ТЦК заявив про залучення бойових підрозділів до оповіщення громадян.

Насправді може йтися про відрядження окремих військових для рекрутингу та відбору кандидатів.

Про це ТЦК та СП Тернопільщини зазначив у своїх офіційних соцмережах. Наголошують — людський капітал є визначальним.

Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян Обласний ТЦК та СП Тернопільської області

Згідно з поясненням в дописі, групи формуватимуться з військових, яких поважають побратими та які мають бойовий досвід. За припущенням ТЦК, це допоможе підвищити довіру до мобілізації та забезпечити дотримання законності. Також нагадали, що заходи оповіщення проводять разом з поліцією та ыншими силовиками.

Що наразі означає "бойові підрозділи для оповіщення"

Як пояснили "Телеграфу" у одному з ТЦК, існує практика, за якої військові частини направляють своїх військовослужбовців у відрядження до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою відбору кандидатів для подальшого проходження служби у своїх підрозділах.. Тобто ці окремі військові дійсно можуть залучатися до заходів оповіщення і потім серед "кандидатів на мобілізацію" провести рекрутингові заходи і навіть відібрати собі кандидатів на контракт.

Перед вибором потрапити "кудись" або до зрозумілого підрозділу, чимало військовозобов'язаних виберуть другий варіант — на цьому переважно і будується сьогодні рекрутинг. Але на думку співрозмовника "Телеграфу, це не коректно називати залученням бойових підрозділів — це окремі військовослужбовці певного підрозділу прибувають у відрядження до ТЦК. Ймовірно, у Тернополі мають місце інші дії, або ж інформацію було подано некоректно.

Важливо зазначити, що заява Тернопільського ТЦК та СП з'явилася після низки випадків мобілізації, які громадськість вважає спірними. Саме з ТЦК пов'язують бійку, яка сталася в Тернополі напередодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в розшуку ТЦК та СП перебувають 1,5 млн чоловіків через неоновлення облікових даних. Здебільшого вони не працюють та ховаються.