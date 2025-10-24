Потураєв розповів, чому Верка Сердючка досі виконує російськомовні хіти

Раніше Сердючка неодноразово потрапляла у мовний скандал

Співачка Верка Сердючка продовжує виступати з концертами, на яких виконує свої російськомовні хіти. Це викликає невдоволення у багатьох українців, але з погляду законодавства порушень немає. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Що відомо:

Верка Сердючка неодноразово стикалася з хейтом, оскільки продовжує виконувати на концертах російськомовні пісні

Депутат Микита Потураєв пояснив, що Верка Сердючка не порушує законодавство, оскільки закон російську мову не забороняє

Чому Верка Сердючка продовжує співати російськомовні хіти

На концертах Верки Сердючки часто можна почути її старі російськомовні хіти, які викликають неоднозначну реакцію серед українців. Сам Андрій Данилко різко реагує на такі закиди й раніше заявляв, що перекладати свої пісні українською мовою не планує.

Верці Сердючці дозволяють співати російськомовні пісні

За словами нардепа Микити Потураєва, Андрій Данилко є українським виконавцем і те, що в портфелі у нього є старі російськомовні хіти, ніяк не порушує законодавство.

Ми ніколи не забороняли російську мову. Попри те, що про нас кажуть на болотах в московії, російську ми не забороняли. І закон російську мову не забороняє, він українську захищає і просуває Микита Потураєв

Чиновник зазначив, що є й інші закони, які спрямовані на те, щоб відмежувати українське культурне середовище від російського продукту. Законодавство сприяє тому, щоби на концертах виконувались пісні українською мовою.

