Потураев рассказал, почему Верка Сердючка до сих пор исполняет русскоязычные хиты

Ранее Сердючка неоднократно попадала в языковой скандал

Певица Верка Сердючка продолжает выступать с концертами, на которых исполняет свои русскоязычные хиты. Это вызывает недовольство у многих украинцев, но с точки зрения законодательства нарушений нет. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Что известно:

Верка Сердючка неоднократно сталкивалась с хейтом, поскольку продолжает исполнять на концертах русскоязычные песни

Депутат Никита Потураев объяснил, что Верка Сердючка не нарушает законодательство, поскольку закон русский язык не запрещает

Подробнее о влиянии России на украинскую культурную среду и о том, как его можно ограничить читайте в материале: "Почему видео "бусификации" — фейки, и ждать ли концерт Дорна в Киеве? Блиц-интервью с Никитой Потураевым"

Почему Верка Сердючка продолжает петь русскоязычные хиты

На концертах Верки Сердючки часто можно услышать ее старые русскоязычные хиты, которые вызывают неоднозначную реакцию среди украинцев. Сам Андрей Данилко резко реагирует на подобные упреки и ранее заявлял, что переводить свои песни на украинский язык не планирует.

Верке Сердючке разрешают петь русскоязычные песни

По словам нардепа Никиты Потураева, Андрея Данилко является украинским исполнителем и то, что у него в портфеле есть старые русскоязычные хиты, никак не нарушает законодательство.

Мы никогда не запрещали русский язык. Несмотря на то, что о нас говорят на болотах в московии, русский мы не запрещали. И закон русский язык не запрещает, он украинский защищает и продвигает. Никита Потураев

Чиновник отметил, что есть и другие законы, которые направлены на то, чтобы оградить украинскую культурную среду от российского продукта. Законодательство способствует тому, чтобы на концертах исполнялись песни на украинском языке.

"Телеграф" писал ранее, почему Данилко постоянно ходит в маске. Хайп или COVID здесь ни при чем.