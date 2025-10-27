Коли майже заснув, але дали світло. Українці штампують меми про відключення

Сподівання РФ блекаутами змусити Україну здатися не виправдовуються

Через ворожі атаки на енергосистему України, що не припиняються, ситуація зі світлом в країні складна. Застосовують екстрені знеструмлення та графіки відключень.

Це дуже виснажує та інколи нервує, проте українці не лише запасаються та застосовують все те, що допомагає пережити блекаути, але також жартують. Гумор — хороший спосіб допомогти собі та іншим у важкі часи. "Телеграф" зібрав найсмішніші жарти про відключення світла в Україні.

Один з мемів побудований на прогнозу "Укренерго", який було дано напередодні, що відключень світла для побутових споживачів на понеділок не планується. Жартують також з того, що хатні справи доводиться робити коли нарешті дали світло, навіть коли дуже хочеться спати.

Відключення світла 27 жовтня — що відомо

У понеділок, 27 жовтня, зранку у деяких областях застосовували екстрені відключення. О 10:00 їх скасували, у Києві та на Київщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині, діють графіки погодинних відключень.

У Хмельницькому світло зникло у частині міста. Причина знеструмлення — технологічне порушення в роботі електромереж.

Раніше "Телеграф" публікував меми, якими українці завалили мережу після ночі російських обстрілів. Також ми створили та зібрали жарти про радіодиктант 2025.