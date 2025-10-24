Замерзнуть за лічені години. Які будинки мають найгірші прогнози на блекаути
-
-
Ці будинки мають найгіршу теплоізоляцію серед усього житлового фонду
Через регулярні російські атаки на енергетику та газовидобуток України є чимало думок про складний опалювальний сезон 2025-2026. Особливо, якщо говорити про можливі блекаути, коли батареї у будинках холодні.
Як розповів Олег Попенко, експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг", найгірша ситуація очікує панельні "хрущовки". Адже вони мають погану теплоізоляцію.
Що треба знати:
- За відсутності опалення "хрущовки" охолоджуються за 36 годин
- Без тривалого опалення за морозів можуть потріскатись труби чи стояки
- Більшість областей готові до опалюваного сезону
За словами Попенка, найбільша небезпека чекає на мешканців панельних "хрущовок". Ці п'ятиповерхові будинки, побудовані з типових плит, промерзають блискавично.
"Першою чергою замерзнуть будинки так звані "хрущовки" або панельки. Там промерзання буквально йде на години", — зазначає експерт у коментарі журналістам "Телеграфу".
Він додає, що "хрущовки" — це панельні п'ятиповерхові будинки, побудовані з плит. Їх почали зводити у часи СРСР при Микиті Хрущову, а пізніше за Леоніда Брежнєва з'явилися дев'ятиповерхові варіанти. Ці споруди мають найгіршу теплоізоляцію серед усього житлового фонду.
За словами Попенка, хрущовки-панельки протримаються максимум 36-48 годин без опалення. А далі є ймовірність, що температура у квартирах впаде настільки, що доведеться зливати воду з системи, щоб не потріскали труби та стояки. Це означає повну непридатність будинку для життя.
"36 годин — і до побачення. Ну хай 48 годин якісь, там вже залежить від вітру", — констатує експерт.
