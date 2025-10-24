Замерзнуть за лічені години. Які будинки мають найгірші прогнози на блекаути

Ці будинки мають найгіршу теплоізоляцію серед усього житлового фонду

Через регулярні російські атаки на енергетику та газовидобуток України є чимало думок про складний опалювальний сезон 2025-2026. Особливо, якщо говорити про можливі блекаути, коли батареї у будинках холодні.

Як розповів Олег Попенко, експерт з житлово-комунального господарства та засновник громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг", найгірша ситуація очікує панельні "хрущовки". Адже вони мають погану теплоізоляцію.

Що треба знати:

За відсутності опалення "хрущовки" охолоджуються за 36 годин

Без тривалого опалення за морозів можуть потріскатись труби чи стояки

Більшість областей готові до опалюваного сезону

За словами Попенка, найбільша небезпека чекає на мешканців панельних "хрущовок". Ці п'ятиповерхові будинки, побудовані з типових плит, промерзають блискавично.

"Першою чергою замерзнуть будинки так звані "хрущовки" або панельки. Там промерзання буквально йде на години", — зазначає експерт у коментарі журналістам "Телеграфу".

Він додає, що "хрущовки" — це панельні п'ятиповерхові будинки, побудовані з плит. Їх почали зводити у часи СРСР при Микиті Хрущову, а пізніше за Леоніда Брежнєва з'явилися дев'ятиповерхові варіанти. Ці споруди мають найгіршу теплоізоляцію серед усього житлового фонду.

За словами Попенка, хрущовки-панельки протримаються максимум 36-48 годин без опалення. А далі є ймовірність, що температура у квартирах впаде настільки, що доведеться зливати воду з системи, щоб не потріскали труби та стояки. Це означає повну непридатність будинку для життя.

"36 годин — і до побачення. Ну хай 48 годин якісь, там вже залежить від вітру", — констатує експерт.

