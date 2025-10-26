Світло вимикають, холоди насуваються: у скільки обійдеться опалення дровами в 2025

Ціна складометра дров на кінець жовтня 2025 року в Україні залежить від якості деревини та її розміру

З настанням холодів та нової хвилі відключень світла стає актуальним питання опалення у своєму житлі. Багато хто замислюється про закупівлю дров для опалення приватного будинку. Це один із найпопулярніших видів твердого палива, але його вартість за весь опалювальний сезон буде у розмірі від 20 до 30 тисяч гривень.

Що потрібно знати:

Ціна за один складометр дров у жовтні 2025 року — від 1350 до 1900 гривень

На місяць для опалення будинку в 100 квадратних метрів потрібно щонайменше два куби

Вартість за весь опалювальний сезон складатиме до 33 тисяч гривень

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, скільки коштує опалювати будинок дровами цього року. Ціна складометра дров на кінець жовтня 2025 року в Україні становить 1350-1900 гривень залежно від якості деревини та її розміру. На місяць для опалення будинку площею близько 100 квадратних метрів знадобиться щонайменше 2 куби.

Скільки коштує опалювати будинок дровами. Фото: Freepik

Скільки в Україні коштує опалювати будинок дровами

Ціна: 1350-1900 грн за 1 складометр. 1 складометр ≈ 0,7 м³ щільної деревини. Щоб опалити будинок, знадобиться два кубометри щільної деревини на місяць.

Тривалість опалювального сезону – 6 місяців. Таким чином, потрібно розрахувати, скільки складометрів потрібно на 2 щільні куби — 2 ÷ 0.7 = 2.86 складометра (округлимо до 2.9) 2÷0.7=2.86 складометра (округлимо до 2.9)

Вартість опалення за 1 місяць:

Мінімум: 2.86 × 1350 = 3861 грн

Максимум: 2.86×1900 = 5434 грн

Разом: від 3861 до 5434 грн на місяць

Скільки коштує опалювати будинок дровами. Фото: Freepik

Вартість за весь опалювальний сезон (6 місяців)

Мінімум: 3861 × 6 = 23 166 грн

Максимум: 5430 × 6 = 32604 грн

Разом: від 23 166 до 32 604 грн за сезон

