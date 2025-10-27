Де вже є опалення в Україні, а кому треба чекати. Усі подробиці старту подачі тепла
Більшість регіоні очікують відповідних погодних умов
Старт опалювального сезону в Україні затягнувся через регулярні російські обстріли та теплу погоду. Однак в деяких областях вже дали тепло в квартири.
"Телеграф" зібрав головні новини щодо початку опалювального сезону в різних регіонах та містах. Зауважимо, що зазвичай тепло подають, коли середньодобова температура протягом 3-х діб не перевищує +8 градусів.
Де ще немає опалення 27 жовтня і коли буде
- Дніпро — технічна готовність — 97%, запуск планують напочатку листопада.
- Харків — опалення почнеться, як тільки Кабмін видасть відповідне розпорядження, заявив мер міста Ігор Терехов.
- Вінниця — область та місто готове до старту сезону, але чекають. відповідної погоди. Однак у школи, садочки та лікарні тепло вже подається.
- Одеса — початок опалювального сезону планується з 1 листопада. Але через теплу погоду його можуть трошки відкласти.
- Миколаїв — запуск опалення буде за стійкого похолодання.
- Житомир — наразі опалюються лише медзаклади, старт опалення заплановано на початок листопада.
- Кропивницький — тепло почнуть подавати за стійкого похолодання, але спершу говорили про старт у кінці жовтня.
- Івано-Франківськ — заплановано подачу опалення з 1 листопада.
- Черкаси — старт подачі тепла — 29 жовтня. Протягом трьох діб підключать увесь житловий сектор.
- Рівне — тепло вже подали у лікарні та школи, але в багатоповерхівки ще ні.
- Полтава — лікарні, садочки та школи вже опалюються, житлові будинки мають доєднати з 1 листопада.
- Запорізька область та Запоріжжя — тепло вмикатимуть, коли температура три дні поспіль буде нижчою за +8°C.
- Львівська область — у жовтні підключають соціальну сферу, населення — з 1 листопада.
Коли Києві буде опалення
Наразі офіційної дати старту опалювального сезону немає, але мер столиці Віталій Кличко казав, що тепло подадуть, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8°C три дні поспіль.
"Ми готові технічно розпочати опалювальний сезон у будь-який момент. Але, зважаючи на теплу погоду, немає потреби вмикати опалення достроково", — зазначив Кличко.
Де вже дали тепло
- Суми — опалювальний сезон мав розпочатись 27 жовтня.
- Хмельницький — один із перших. Тут опалення є у дитсадках і лікарнях ще з 29 вересня, а у житлових будинках з середини жовтня.
- Ужгород — опалювальний сезон стартував 2 жовтня.
- Херсон — сезон почався 1 жовтня, зокрема у приватному секторі.
- Луцьк — тепло подають із 16 жовтня, першими підключили соціальну сферу.
- Тернопіль — опалення ввімкнули 19 жовтня.
- Чернігівська область — більшість громад вже з опалення, інші доєднають за відповідних погодних умов.
