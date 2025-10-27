Де вже є опалення в Україні, а кому треба чекати. Усі подробиці старту подачі тепла

Більшість регіоні очікують відповідних погодних умов

Старт опалювального сезону в Україні затягнувся через регулярні російські обстріли та теплу погоду. Однак в деяких областях вже дали тепло в квартири.

"Телеграф" зібрав головні новини щодо початку опалювального сезону в різних регіонах та містах. Зауважимо, що зазвичай тепло подають, коли середньодобова температура протягом 3-х діб не перевищує +8 градусів.

Де ще немає опалення 27 жовтня і коли буде

Дніпро — технічна готовність — 97%, запуск планують напочатку листопада.

— технічна готовність — 97%, запуск планують напочатку листопада. Харків — опалення почнеться, як тільки Кабмін видасть відповідне розпорядження, заявив мер міста Ігор Терехов.

— опалення почнеться, як тільки Кабмін видасть відповідне розпорядження, заявив мер міста Ігор Терехов. Вінниця — область та місто готове до старту сезону, але чекають. відповідної погоди. Однак у школи, садочки та лікарні тепло вже подається.

— область та місто готове до старту сезону, але чекають. відповідної погоди. Однак у школи, садочки та лікарні тепло вже подається. Одеса — початок опалювального сезону планується з 1 листопада. Але через теплу погоду його можуть трошки відкласти.

— початок опалювального сезону планується з 1 листопада. Але через теплу погоду його можуть трошки відкласти. Миколаїв — запуск опалення буде за стійкого похолодання.

— запуск опалення буде за стійкого похолодання. Житомир — наразі опалюються лише медзаклади, старт опалення заплановано на початок листопада.

— наразі опалюються лише медзаклади, старт опалення заплановано на початок листопада. Кропивницький — тепло почнуть подавати за стійкого похолодання, але спершу говорили про старт у кінці жовтня.

— тепло почнуть подавати за стійкого похолодання, але спершу говорили про старт у кінці жовтня. Івано-Франківськ — заплановано подачу опалення з 1 листопада.

— заплановано подачу опалення з 1 листопада. Черкаси — старт подачі тепла — 29 жовтня. Протягом трьох діб підключать увесь житловий сектор.

— старт подачі тепла — 29 жовтня. Протягом трьох діб підключать увесь житловий сектор. Рівне — тепло вже подали у лікарні та школи, але в багатоповерхівки ще ні.

— тепло вже подали у лікарні та школи, але в багатоповерхівки ще ні. Полтава — лікарні, садочки та школи вже опалюються, житлові будинки мають доєднати з 1 листопада.

— лікарні, садочки та школи вже опалюються, житлові будинки мають доєднати з 1 листопада. Запорізька область та Запоріжжя — тепло вмикатимуть, коли температура три дні поспіль буде нижчою за +8°C.

— тепло вмикатимуть, коли температура три дні поспіль буде нижчою за +8°C. Львівська область — у жовтні підключають соціальну сферу, населення — з 1 листопада.

Коли Києві буде опалення

Наразі офіційної дати старту опалювального сезону немає, але мер столиці Віталій Кличко казав, що тепло подадуть, коли середньодобова температура триматиметься нижче +8°C три дні поспіль.

"Ми готові технічно розпочати опалювальний сезон у будь-який момент. Але, зважаючи на теплу погоду, немає потреби вмикати опалення достроково", — зазначив Кличко.

Де вже дали тепло

Суми — опалювальний сезон мав розпочатись 27 жовтня.

— опалювальний сезон мав розпочатись 27 жовтня. Хмельницький — один із перших. Тут опалення є у дитсадках і лікарнях ще з 29 вересня, а у житлових будинках з середини жовтня.

— один із перших. Тут опалення є у дитсадках і лікарнях ще з 29 вересня, а у житлових будинках з середини жовтня. Ужгород — опалювальний сезон стартував 2 жовтня.

— опалювальний сезон стартував 2 жовтня. Херсон — сезон почався 1 жовтня, зокрема у приватному секторі.

— сезон почався 1 жовтня, зокрема у приватному секторі. Луцьк — тепло подають із 16 жовтня, першими підключили соціальну сферу.

— тепло подають із 16 жовтня, першими підключили соціальну сферу. Тернопіль — опалення ввімкнули 19 жовтня.

— опалення ввімкнули 19 жовтня. Чернігівська область — більшість громад вже з опалення, інші доєднають за відповідних погодних умов.

