За прикладом McDonald's: як Україна може захистити свою енергетику, пояснив експерт

Зараз ворог завдає ударів по об'єктах енергетики, які залишилися ще від СРСР, але Україні потрібно створювати нові

Росія, як і раніше, продовжує атакувати енергетику України, але захистити її все ж таки є шанс. Зараз противник знищує стару генерацію, що дісталася від Радянського Союзу, але необхідно створити нову та дрібну, про яку ворог не знатиме. При цьому в даному випадку потрібно буде заручитися допомогою малого бізнесу.

Що потрібно знати:

Розвиток малої генерації в Україні – це шанс на виживання.

Ігор Тинний на прикладі McDonald’s розповів, що потрібно робити Україні

Росіяни знищують стару генерацію, що дісталася від Радянського Союзу, але Україні потрібно побудувати нову та дрібну, замасковану, якої немає на картах супротивника

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів підприємець, співзасновник Української асоціації поновлюваної енергетики Ігор Тинний.

За його словами, стратегія полягає у розвитку малої генерації. Тобто якщо станцій багато і об’єкти генерації знаходяться по всій країні, ворог навряд чи витрачатиме на них дорогі балістичні ракети. Якщо установка коштує 2-3-5 млн, а ракета коштує 15, то її не запускатимуть. Експерт вважає, що саме дрібна генерація – це спосіб виживання.

Ось, наприклад, корпорація McDonald’s. Є невеликі ринки, наприклад, ринок України, де американська корпорація сама оперує 100 ресторанами, з якими вона стоїть тут 30 років. Самі американці повністю керують кожним із ресторанів МакДональдс, які є в Україні. У Китаї, навпаки, корпорація не володіє рестораном, вони продають франшизу. Тобто, кожним рестораном оперує китайська, якась сімейна фірма. А чому така різниця? Тому що є варіант, як у невеликій країні керувати 100 ресторанами, і немає варіанта, як у великій країні однієї компанії керуватиме 10 000 ресторанів. Технічно вони прийшли на ринок Китаю та зрозуміли, що їм потрібно відкрити п’ять тисяч ресторанів за перші роки. Вважали, що потрібно збудувати, відповідно, один ресторан за півтори доби. І сказали: "Ми не можемо". Це неможливе завдання. Не може одна компанія це організувати підкреслив Тинний.

Таким чином, на прикладі McDonald’s співрозмовник показав, що навіть дуже дорогі західні корпорації, коли стикаються з великим челенджем (необхідність будівництва 5 тисяч об’єктів одночасно), віддають це дрібному бізнесу, приватному, продають як франшизу. Тинним вважає, що Україні необхідно чинити так само.

Росіяни знищують стару генерацію, що дісталася від Радянського Союзу. Нам потрібно побудувати дрібну, маленьку, нову, яка не знаходиться на їхніх картах, яка замаскована, яка дозволить нам пережити важкі часи, от і дозволити приватному бізнесу та всіляко йому сприяти. Легкі кредити, скасувати дозволи та багато іншого висловив ідею підприємець.

Цей задум, як підкреслив Тинний, почався лише на словах. Проте попередній склад Міністерства енергетики заблокував ідею і не дав її втілити.

