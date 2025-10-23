Відсутність опалення - не головна біда: нардеп про небезпечні наслідки зупинки теплових насосів

Деякі міста добре підготувались, інші ж чекають "божого змилування"

Цього року зима може стати справжнім випробуванням для українців. Через постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру не лише електропостачання, але й опалювальний сезон опинився під великим питанням, і саме це турбує людей по всій країні. Ворог систематично б'є по теплових станціях і електромережах, намагаючись залишити мільйони без тепла й світла.

Чи справді системи опалення можуть замерзнути взимку? Які міста підготувалися краще за інші? І чи є в Україні достатньо обладнання для відновлення пошкодженої інфраструктури? На ці питання "Телеграфу" відповів у бліцінтерв'ю Олексій Кучеренко, нардеп і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ.

Ключові факти з інтерв'ю:

Головна проблема — не опалення, а електрика.

Когенераційні установки — порятунок для міст.

Київ запізнився з підготовкою.

Електрика критична не лише для опалення, а й для води.

Чи справді системи опалення можуть замерзнути взимку, як про це говорять щороку?

— Кожного року в ефірах лунає одна й та ж історія про те, що системи опалення замерзнуть. Я не виключаю зовсім такої можливості, але головна проблема зовсім не в опаленні.

Ключове — це світло. Нема світла — насоси не працюють і не можуть гнати тепло до будинків, Олексій Кучеренко.

Найважливіше — забезпечити резервне живлення для теплокомуненерго.

Як Київ підготувався до опалювального сезону порівняно з іншими містами?

— У містах, де мери підійшли до питання відповідально, встановили когенераційні установки. Ці установки працюють на газі й дають достатньо електрики, щоб насоси продовжували качати тепло навіть без центрального електропостачання.

Київ теж працює над такими потужностями, але вже запізно. Столиця встигне запустити лише одну-дві установки, хоча місту подарували 15. Роботи ведуться тихо, щоб не привертати уваги.

Електрика критично важлива не лише для опалення, а й для подачі води. Особливо це стосується будинків вище дев'ятого поверху, куди вода не піде сама і потребує підкачки насосами.

Чи достатньо в Україні обладнання для швидкого відновлення пошкодженої енергоінфраструктури після обстрілів?

— "Укренерго" створило потужний запас для відновлення енергоінфраструктури унаслідок обстрілів — є трансформатори, реле, автоматика, вимикачі, проводи та ізолятори. Щодо обласних енергокомпаній,то, сподіваюся, що вони теж підготувалися. Проте дві третини з них — приватні, і вони справедливо казали, що їм не закладають кошти в тариф на такі закупівлі. Обленерго, пов'язані з великими власниками, зробили резерви, але щодо інших — не знаю напевно. В уряді є держенергонагляд, який мав би все це перевірити.

