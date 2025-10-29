Чи є провал мобілізації? Нардепка розповіла, скільки людей йде у ЗСУ щомісяця

Слід покладатися не так на показники мобілізації, як на забезпечення сил оборони всім необхідним

Критичного недобору по показникам мобілізації у Силах оборони наразі немає. Показники минулих років зберігаються, проте є інші проблеми, які впливають на ситуацію в цілому.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" заявила нардепка від фракції "Європейська солідарність", членкиня комітету з питань нацбезпеки та оборони Ірина Фріз. Повну версію розмови з політикинею про мобілізацію можна прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

Вона пояснила, що зараз загострення на лінії бойового зіткнення, що супроводжується кількістю тих, хто може бути поранений і, відповідно, вибуває на лікування, а також кількістю загиблих, зниклих безвісти

Саме тому, той показник, який був, умовно в 2024 році, в 2025 році плюс-мінус зберігається (за різними даними близько 30 тисяч осіб на місяць, — Ред.). Але ми бачимо, що ситуація на фронті погіршується. сказала Фріз

До того ж, зазначає нардепка, ворог навчився масштабувати засоби ураження в такій кількості, в якій дуже важко його стримувати.

Тому в даному контексті, я думаю, варто покладатися не стільки на показники мобілізації, скільки на забезпечення Сил оборони всім необхідним резюмувала політикиня

