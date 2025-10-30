На заході України відключення, поранена дитина. Все про наслідки нічної атаки (фото, відео)

Було атаковано Добротворській ТЕС

В Україні введено погодинні графіки відключень світла, які діють й у західному регіоні. Навантаження на електромережу збільшилось через ранкову атаку Росії 30 жовтня, вибухи лунали на Львівщині, Івано-Франківщині тощо.

Що треба знати:

Погодинні графіки відключень світла діють з 8:00 до 19:00

На заході країни Росія атакувала енергогенеруючі потужності

На Вінниччині серед поранених є 7-річна дитина

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про наслідки атаки на західні регіони та графіки відключень світла. Зауважимо, що енергетики закликають заощадливо використовувати світло та не вмикати потужні прилади одночасно.

Наслідки атаки на західні регіони

На Львівщині. Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, зафіксовано удар по Добротворській ТЕС, є пошкодження критичної інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа. Вибухи лунали у Львові, де є зміни руху громадського транспорту. Зокрема:

тролейбус №38 тимчасово курсує зі сполученням пл. Кропивницького – Автовокзал. "Шувар" не впускає автомобілі на свою територію під час тривоги, унаслідок цього транспорт скупчився на дорозі, що унеможливило рух тролейбусів.

через закриття Скнилівського мосту, тимчасово не курсує тролейбус №27.

натомість автобусні маршрути №14, 21, 52, 84 та 92 їдуть через Скнилів.

На Івано-Франківщині. Місцеві канали повідомляють, що у Бурштині є перебої з водопостачанням та відсутнє опалення; Крихівці залишилися без води. В Івано-Франківську пошкоджень нема. Водопостачання і теплопостачання без перебоїв.

На Вінниччині. У місті Ладижин проводять заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу РФ. В громаді запускають альтернативне опалення. У Вінниці був збій у роботі громадського транспорту через брак напруги на лініях у частині районів, повідомляють у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Станом на 9:00 рух транспорту відновили.

В ОВА повідомили, що є поранені внаслідок атаки на Вінниччину, серед них 7-річна дитина. Вона у важкому стані. Пошкоджено житлові будинки, авто й об’єкти критичної інфраструктури.

Відключення світла в західних областях

У всіх регіонах України запроваджені графіки відключення світла. Погодинні відключення діють з 08:00 до 19:00 — від 1 до 2 черг. Обмеження потужності — з 08:00 до 19:00 для промислових споживачів.

На Львівщині діють наступні черги:

Графіки відключень на Івано-Франківщині:

Графіки відключень на Вінниччині діють з 8:00 до 19:00. Знайти свою чергу можна у чат-ботах Viber або на сайті.

У Чернівцях з 09:30 до 14:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) скасовано. Після 14:00 можливі відключення за чергами, режим роботи графіків може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.

Графіки відключень у Рівному:

Графіки відключень на Закарпатті можна дізнаватися через офіційний сайт "Закарпаттяобленерго", у чат-боті у Telegram або у Viber.

Раніше "Телеграф" розповідав, які графіки відключень світла діють на Київщині та у столиці.