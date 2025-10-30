Церква забороняє? Чи можуть українці святкувати Геловін, відповів штучний інтелект

Символом свята є ліхтар з гарбуза у вигляді людської голови ліхтар Джека

Кожного року у ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкують Геловін, його ще називають День усіх святих. В Україні це свято останні десятиліття стає дедалі популярнішим, але у багатьох виникає питання: чи нормально його святкувати українцям.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це та звернувся до штучного інтелекту. Зауважимо, що відповідь давав ChatGPT та Gemini.

Чи нормально в Україні святкувати Геловін

Загалом, Гелловін вважається розважальним та творчим святом в Україні. Він для більшості привід принарядитися, створити гарний образ, а не вшанувати померлих. Однак Гелловін здебільшого не суперечить переконанням українців.

Тут слід пам'ятати, що в Україні День всіх святих — культурна адаптація та не релігійне свято. Воно здебільшого асоціюється з костюмованими вечірками, різними тематичними заходами та солодощами. Досить сильно нагадує культуру у США, однак не настільки яскраву. Хоча навіть у Штатах Гелловін святкують не як день вшанування мертвих, а ще один привід прикрасити будинок, магазини та вдягти цікавий образ.

Україна та інші слов'янські держави перейняли чимало свят, які стали повсякденністю — День святого Валентина, Чорна п'ятниця тощо. Ці свята прийшли на територію нашої держави не так давно, але стали нормою, як й Гелловін.

Вважається, що в Україні все ж є аналог Геловіну — Велесова ніч. Хоча й вона не прадавня традиція, а вигадане неоязичниками свято, яке було популяризоване як протилежність Дню усіх святих.

До слова, церква не забороняє святкувати Геловін, але закликає бути обачними. Адже не вітає наряджання в образи демонів, сатани чи нечистої сили.

Святкувати Геловін чи ні

Першочергово, це вибір кожної людини, який має грунтуватись на її власних переконаннях. Геловін можна сприймати як розважальне свято, привід відвідати вечірку чи піти на тематичний захід. Але якщо все ж релігійні переконання не дозволяють вам податись цим новим віянням, це теж нормально.

Підсумовуючи, обидва ШІ зійшлись на тому, що українцям святкував Геловін цілком нормально. Особливо, якщо це ще один привід провести час з друзями та отримати позитивні емоції.

