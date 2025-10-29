Білий дім потролив Джей Ді Венса: у мережі показали його "костюм на Геловін"

Віцепрезидента США підкололи за перепалку із Зеленським в Овальному кабінеті

У США знову спалахнула хвиля політичного тролінгу — цього разу від самого Білого дому. В офіційному акаунті адміністрації опублікували серію гелловінський "костюмів", на яких у сатиричній формі зображені Дональд Трамп, Джей Ді Венс, Чак Шумер і Хакім Джеффріс.

Що варто знати

Білий дім у соцмережі X опублікувавши сатиричні "геловінські костюми", що висміюють відомих американських політиків, включаючи Дональда Трампа, Джей Ді Венса, Чака Шумера та Хакіма Джеффріса

"Костюм" Джей Ді Венса супроводжувався жартом щодо його волосся

Знімок виклав Офіційний акаунт White House у соцмережі X. Зокрема, "костюм" віцепрезидента J. D. Vance супроводжував саркастичний напис із натяком на його суперечку з президентом України. На упаковці цього вбрання жартують: "Не входить до комплекту – густе кучеряве волосся Джей Ді".

"Костюм" Джей Ді Венса на Геловін

Крім того, у пості представили карикатурні версії самого Дональда Трампа, лідера демократів у Сенаті Чака Шумера та лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріза — останнього зобразили у сомбреро, що викликало неоднозначну реакцію користувачів.

Автором ідеї став директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг — колишній співробітник UFC, який приєднався до команди Трампа ще у 2016 році. Його стиль комунікації вважають саркастичним і навіть "трампівським" — із використанням тролінгу, іронії та провокативних постів.

Це не перший випадок, коли політична команда Трампа чи його опоненти використовують штучний інтелект та сатиру для створення вірусного контенту. Раніше в акаунтах Трампа публікували згенеровані зображення, де він постає то супергероєм, то Папою Римським, то пілотом, який "атакує протестувальників".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Білий дім розпочав підготовку до Геловіну та прикрасив будівлю традиційними святковими декораціями. Однак серед американців ця атмосфера викликала більше "жаху", ніж захоплення.